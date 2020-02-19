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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

紓困條例將出爐 蔡英文保證：政府一定會當大家的後盾

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蔡英文總統。圖／取自總統府網站
蔡英文總統。圖／取自總統府網站

因應新冠肺炎帶來的產業衝擊，行政院版本的紓困條例明天將送院會拍板，蔡英文總統今接見「第21屆國家建築金質獎」及「第16屆國家品牌玉山獎」得獎人時掛保證指出，「當產業遇到困難，政府一定會當大家的後盾，一起來面對挑戰。」

蔡英文說，感謝「企業競爭力發展協會」多年來持續舉辦金質獎與玉山獎的評比，讓台灣的建築工藝跟品牌經營能夠不斷精進，也帶動了台灣整體的競爭力，每一年都可以看到建築金質獎的得主，不但在工法和技術上有突破跟進步，更重要的是，在建築的理念和規劃設計上，也一直帶來新的驚喜和創意。

蔡英文表示，許多得主已經具體落實了綠建築的概念，相信透過大家的實踐，好的建築作品不但可以減少環境的負擔，還可以達到和環境共生、共榮的目標。希望未來在各種建築、營造的過程中，都可以繼續把永續發展議題，列為最重要的考量之一。

蔡英文指出，政府現在全力推動的社會住宅、都市更新，或是危老建築的處理，都非常需要業界的投入、投資和參與，去年是「都更2.0元年」，全國累計的危老受理和都更核定案，一年就達到5百多件，比起過去是翻倍的成長，接下來，危老、都更、社會住宅還要繼續推動，期待建築業的先進都可以一起來參與，為國人提供更安全、更舒適的居住環境，也為台灣的建築規劃設計打造出新的典範。

話鋒一轉，蔡英文說最近因為武漢肺炎的疫情，開始有些產業受到影響，先前她召開國安高層會議時已經做好指示，一定要穩定股匯市、輔導企業做好防疫，對受到衝擊的產業，也要給予紓困等必要的協助。

蔡英文表示，行政院正在規劃防疫特別條例，希望法案送進立法院之後，朝野可以攜手合作，在這個關鍵的時刻，共同協助產業渡過難關。每一間企業的成長，都會帶來台灣的發展，也跟大家保證，「當產業遇到困難，政府一定會當大家的後盾，一起來面對挑戰」。

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