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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

陸廠延後復工 電線電纜廠大亞展望保守

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，電線電纜廠大亞（1609）昆山廠及東莞廠延遲復工，正在向當地政府申請復工。展望本季，大亞表示，第一季本來就是傳統淡季，現在又受疫情影響，營運展望變得保守。

大亞一月營收為12.03億元，年減22.89%。大亞指出，除農曆春節工作天數減少外，過往昆山廠及東莞廠佔營收比重約兩成，但春節假期後因疫情延後復工，是營收減少另一主因。台灣廠及越南廠發貨都正常，為營收主要來源。

大亞二月初公告，依照大陸當地政府通知，企業開工須先行提出申請核准後始能開工，目前公司已備妥文件正在申請中。

大亞除生產各式電線電纜外，也製造漆包線，客戶包括3C電子、家電及汽車等產業，昆山廠及東莞廠是主要生產基地。公司坦言，客戶組裝供應鏈集中在大陸，轉單效應並不明顯，目前部分客戶恢復部分生產，部分仍停工。未來大陸工廠復工後，還要看供應商及客戶生產狀況，才能評估後續出貨及營收影響。

大亞近年也投入綠能事業，包括發電、傳輸、儲能到轉換等，幾年前也與國外廠商簽署MOU，試圖發展離岸風電用的海底電纜。不過，大亞董事長沈尚弘一月時坦言，因投資規模龐大，且不確定因素更多，離岸風電投資沒有更具體的下一步；今年綠能事業的亮點，仍回到太陽能發電，將新增太陽能76MW裝置容量，預計2020年底前增至120MW，並與台電完成簽約。

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