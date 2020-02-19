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中火案環署要求更正 中市環保局：前所未有、匪夷所思

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中火力發電廠。圖／台中市政府提供
台中火力發電廠。圖／台中市政府提供

台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，環保署2月15日發公文給台中市政府指市府違法，要求市府更正。台中市環保局表示，市府「依法行政」廢止中火兩部機組許可證，中火對此提起訴願，結果「尚未出爐」，環保署卻在此時發函要求市府更正處分，「此舉前所未有、匪夷所思」，市府深表遺憾，籲請中央正視中部民眾健康。

台中市環保局表示，依台中市管制生煤自治條例，中火生煤使用量去年超過年使用量上限，經環保局11月29日、12月14日兩次稽查、處分並限期改善後，12月23日第三度複查，仍繼續超量用生煤，違規情節重大，市府依法行政廢止中火兩部機組許可證。中火提起訴願，但在訴願結果尚未出爐時，環保署竟率先發函市府，指市府對中火的撤照處分違法，並限5日內更正處分。

環保局說，本案已進入訴願審議程序，中央僅依台電公司單方的執法疑義請示函，即發文認定環保局先前的行政處分違法，並「史無前例」限5日內進行更正，儼然已侵害訴願審議委員會的獨立審查權限，與訴願法、行政訴訟法等相關規定不符，且有影響訴願決定之虞。

環保局說，依訴願法及行政訴訟法規定，利害關係人對行政處分適法性及妥當性的救濟，應循訴願及行政訴訟程序。因中火對於環保局所為行政處分已提出訴願，目前正由市府訴願審議委員會審理中，應待訴願決定的結果，再依程序辦理後續相關事宜，籲中央應尊重正當程序裁決結果。

環保局指出，中市核發的許可證內容已明確要求中火必須減煤４成，其身為國營事業知法犯法，竟然超量使用生煤，市府基於保障市民健康依法執行，但中央一紙公文，要求市府撤銷廢止2張許可證的處分，恐讓中火再度火力全開，再度威脅民眾健康。

環保局強調，中火是全國最大發電廠，近期在中市府團隊努力督促下，中火減煤已初見成效，空品也較往年改善，呼籲各界不要忽視中火燃煤對中部民眾健康的威脅，既台電已對相關處分案提起行政救濟，應透過訴願或訴訟等正當程序認定才符合法治，並維護人民福祉。

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