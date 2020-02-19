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台中議會國民黨團批環保署淪為台電打手 台電說話了
台中市議會國民黨團今天對環保署15日發公文指「台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證違法、要求更正」，痛斥環保署淪為台電的打手，批環保署「一紙公文要台中人退讓？」台電發言人徐造華說，中市府環保局違法裁罰中火300萬元、600萬元、900萬元及廢止2號及3號機二部機組許可證，台電已於去年12月提出訴願，但考量訴願需要較久的時間，為了顧及全民夏季用電，台電除提出訴願外，也函請環保署釋疑。
台電說明，雖然台中市府違法處分，台電仍未改變在穩定供電前提下，持續增氣減煤及環保改善，於空汙季力行環保調度，降載減排。
環保署15日發文給台中市環保局，針對中火2機組許可證廢止的處分案，認為該處分違反空汙法與固定汙染源操作許可證管理辦法，要求在文到後5日內更正。
台電說明，台中電廠於夏季原本僅規畫停止一部機組運轉，台中2號與3號機組遭撤照不能發電，等同夏季將因此再減少一部機組運轉，雖然不致於造成缺電，但會影響電力調度的彈性，因此台電致函環保署協助釐清，是否違反空氣汙染防制法。環保署在檢視之後，確認台中市政府違反空汙法，去函提醒環保局，應更正裁罰。
台電表示，中火近5年已減用500萬公噸生煤，今年中火用煤量仍會以原許可量減4成，朝年用煤量1260萬噸目標邁進。減排成效方面，中火去年排放預計較101年減少近一半，未來環保改善工程完成、新燃氣機組陸續上線，排放可望再減少64%至72%。
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