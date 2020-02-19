廢止中火2機組許可證遭駁 中市法制局批中央越俎代庖

台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，阻擋台中市的廢止動作，要讓這2部機組復活，中火可以再次火力全開。台中市法制局表示，環保署並非台中市政府環保局之上級機關，也不是訴願管轄機關，並無權認定環保局的行政處分是否違法，這是越殂代庖的行為。

台中市法制局長李善植表示，依訴願法及行政訴訟法規定，中火若不服台中市環保局所為的行政處分，應向台中市政府提起訴願、高等行政法院台中分院提起行政訴訟。

李善植表示，目前中火已循法律途徑，就日前環保局所為的相關行政處分提起訴願，相關案件均由市府訴願審議委員會審理中，部分案件甚至已訂期要提送大會審議，結果即將出爐。

然而，台電又同時向環保署陳請，環保署火速在2天內就發函給台中市政府要求改正，替台電撐腰，要讓中火二、三號機組「復活」。

李善植強調，環保署不是訴願管轄機關，並無權認定環保局的行政處分是否違法，這是越殂代庖行為，為特定業者開脫，干涉個案事實，嚴重侵害地方自治權限及訴願委員會審議權限；且環保署刻意選在訴願會即將召開審議之際，直指個案的行政處分違法，企圖影響訴願委員會及行政法院之心證，做法前所未見，令人遺憾。