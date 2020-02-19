快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

廢止中火2機組許可證遭駁 中市法制局批中央越俎代庖

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中火力發電廠。本報資料照片
台中火力發電廠。本報資料照片

台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，阻擋台中市的廢止動作，要讓這2部機組復活，中火可以再次火力全開。台中市法制局表示，環保署並非台中市政府環保局之上級機關，也不是訴願管轄機關，並無權認定環保局的行政處分是否違法，這是越殂代庖的行為。

台中市法制局長李善植表示，依訴願法及行政訴訟法規定，中火若不服台中市環保局所為的行政處分，應向台中市政府提起訴願、高等行政法院台中分院提起行政訴訟。

李善植表示，目前中火已循法律途徑，就日前環保局所為的相關行政處分提起訴願，相關案件均由市府訴願審議委員會審理中，部分案件甚至已訂期要提送大會審議，結果即將出爐。

然而，台電又同時向環保署陳請，環保署火速在2天內就發函給台中市政府要求改正，替台電撐腰，要讓中火二、三號機組「復活」。

李善植強調，環保署不是訴願管轄機關，並無權認定環保局的行政處分是否違法，這是越殂代庖行為，為特定業者開脫，干涉個案事實，嚴重侵害地方自治權限及訴願委員會審議權限；且環保署刻意選在訴願會即將召開審議之際，直指個案的行政處分違法，企圖影響訴願委員會及行政法院之心證，做法前所未見，令人遺憾。

台電 中火 環保署
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

環署駁中市府停中火兩機組 國民黨團：顢頇霸道！

桃園市龜山工廠大火撲滅 環保局鐵腕祭出重罰

環保署：23日前完成高中以下學校消毒

台南後壁農田疑遭重金屬汙染 環保局立案調查

相關新聞

表藝界籲全面普查紓困 文化部將與文策院研提優惠貸款

疫情蔓延影響民眾藝文消費意願。文化部上周提出針對藝文產業紓困三方案，行政院也表示擬將藝文產業納入振興抵用券。表演藝術聯盟...

廢止中火2機組許可證遭駁 中市法制局批中央越俎代庖

台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，阻擋台中市的廢止動作，要讓這2部機組復活...

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣

近日外電報導非洲蝗蟲已到巴基斯坦、印度，逼近中國。農委會防檢局今天表示，持續監測，若來襲會有因應，但是應該不會到台灣，且...

家禽業籲減少進口肉 農委會說難

因應新冠肺炎疫情，消費急凍，養雞業者串聯向農委會提出請願函，希望能補貼飼料費用降低生產成本，適度減少進口肉，同時輔導業者在這段時間進行產業轉型，政府與產業鏈都能一起度過難關。

神祕負壓隔離病房很恐怖？過來人曝「像飯店」

武漢肺炎持續發燒，民眾對於「負壓隔離病房」不熟悉難免害怕，國家地理雜誌探險隊攝影師威廉過年返台因喉嚨痛、咳嗽，返台後先到...

網問誰想出「衛生所」 他憶起讓台醫療走向國際關鍵人物施純仁

為了分擔藥局人員的負擔，全國303家衛生所加入口罩實名制行列，也因為加入衛生所，讓部分難以買到口罩的地區居民成功買到，也因此讓網友好奇「當初為什麼要成立衛生所？」，並在PTT上發文詢問，結果釣出了讓台灣醫療走出國際的關鍵人物。

不提「二二八」的二二八？8篇故事記當年血淚

記憶不是一件容易的事情。特別是這塊島嶼上的年輕人，要從上一代的「被失憶」中，尋回封印深處的禁忌，接著，要直面禁忌背後的傷、恨、怨、痛、哀，承受巨大而深沈的壓力，保持著冷靜，留下那個時代的足跡—像玫瑰般地鮮豔，滴著七孔滲出來的血—讓台灣這條歷史的長河，不至於有一段乾涸，繼續流淌下去。

我國爆死亡首例再掀搶購潮 醫師：口罩已變內褲

我國出現首起新冠肺炎死亡病例，因其無旅遊史，可能因載運自中港澳來台的乘客遭傳染，恐成為台灣出現社區感染首例，國內疫情也可...

新冠病毒恐與流感混合感染 陸專家籲接種疫苗

廣州市公共衛生專家最新發表的論文警告，大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控正進入關鍵時期，與此同時，目前疫情嚴重的中國南方城...

疫情衝擊消費 雞農擬向農委會請願補貼飼料、減進口肉

新冠肺炎疫情致消費急凍，養雞業者開第一槍，正串聯向農委會提出請願函，希望能補貼飼料費用以降低生產成本，適度減少進口肉，同...

新北燈會情人新天地 侯友宜化身達人帶路賞燈

每年吸引百萬遊客的新北燈會，自2月7日點燈以來好評不斷，開幕第一個週末假日每日湧入逾15萬人次賞燈。今年燈會園區精心設計許多愛情元素，新北市長侯友宜也化身燈會達人，拍攝影片引領「愛神」夏語心和「邱比特

熱門新聞

影／台中有公司員工家屬新冠肺炎確診 全部員工自主隔離

全球疫情地圖／疫情擋不住！香港增1死、南韓確診達46例 一表掌握各地狀況

白牌司機火化 火葬業者不滿事後才知情：死因只寫傳染病

又有2居家檢疫者失聯！新北公告要找管永安、郭富文

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

大陸疫情整理包／陸新冠肺炎擴散 確診數破7萬、死亡破2千例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。