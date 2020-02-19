渣打下調全球今年GDP至3.2% 中國降至5.8%

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情成為2020年全球市場最關注的「黑天鵝」事件，渣打集團發布報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，對中國大陸2020年經濟成長率預測由6.1%小幅調降至5.8%，同時對2020年全球經濟成長率預期也由3.3%下調至3.2%。

與2003年SARS相比，雖然新冠病毒疫情對經濟影響幅度較大，但在各地政府迅速採取措施應對疫情下，預期持續時間可能也相對將較短。渣打集團預估到2020年下半年，周期性積極因素可望帶動全球經濟復甦，回穩到新冠病毒爆發前的成長速度，呈現「緩中趨穩」。

渣打集團指出，自SARS以來，大陸對全球經濟成長的重要性逐步上升。

若以名義GDP計算，大陸在2019年已超越歐元區，成為全球第二大經濟體；而若是以購買力平價來看，則已經是全球最大經濟體。此外，如今大陸對全球經濟的影響力更大，目前中國對全球經濟成長的貢獻達三分之一，SARS時僅為五分之一。

渣打說，目前大陸已祭出許多經濟刺激措施，包括下調MLF利率，放寬銀行存款準備金要求，提供銀行業3,000億元貸款，以支援受疫情衝擊的企業等。

從全球經濟層面來看。隨著去年各國央行的鴿派舉措，使貨幣環境更加寬鬆，在低利率環境下，部分經濟體仍有財政刺激政策的操作空間，同時各國政府積極防疫，也有助緩衝疫情帶來的負面衝擊。