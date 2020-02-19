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台灣去年製造業產值全年負成長 經部示警疫情嚴峻

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部統計處19日公布2019年第4季製造業產值3兆3,660億元，較上年同季減少6.60%，且連續4季負成長。我國製造業不僅去年一整年都呈現負成長，經濟部統計處也示警，近期新冠肺炎疫情嚴峻，干擾全球經濟活動及生產步調，對我國製造業生產的影響，須密切關注。 圖／經濟部統計處提供
經濟部統計處19日公布2019年第4季製造業產值3兆3,660億元，較上年同季減少6.60%，且連續4季負成長。我國製造業不僅去年一整年都呈現負成長，經濟部統計處也示警，近期新冠肺炎疫情嚴峻，干擾全球經濟活動及生產步調，對我國製造業生產的影響，須密切關注。 圖／經濟部統計處提供

在美中貿易摩擦紛擾下，全球經濟表現平疲，國際原物料價格續居低檔，傳統產業需求降溫。經濟部統計處今（19）日公布2019年第4季製造業產值3兆3,660億元，較上年同季減少6.60%，且連續4季負成長。

台灣製造業不僅去年一整年都呈現負成長，經濟部統計處也示警，近期新冠肺炎疫情嚴峻，干擾全球經濟活動及生產步調，對我國製造業生產的影響，須密切關注。

經濟部統計處指出，2019年全年製造業產值13兆2,195億元，年減5.84%，其中以化學原材料業、基本金屬業及機械設備業減幅較大，分別年減17.97%、10.86%及10.73%；電子零組件業年減6.21%，汽車及其零件業亦減1.53%；而電腦電子產品及光學製品業表現亮麗，產値年增21.73%，為2012年以來最大增幅。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值9,536億元，年減4.14%，其中積體電路業年減1.80%，主因記憶體市況仍淡，客戶拉貨保守，價格下跌所致，但12吋晶圓代工因5G行動通訊及高效能運算強勁需求，抵銷部分減幅。

液晶面板及其組件業因市場供過於求，致產值縮減至1,734億元，年減21.13%；電腦電子產品及光學製品業因美中貿易爭端加速全球供應鏈重組，廠商持續擴增國內產能，加上行動裝置鏡頭接單暢旺，致產值達2,140億元，為2013年第3季以來新高，較上年同季增加17.95%，連續7季正成長。

至於傳統產業中，化學原材料業、基本金屬業及機械設備業均受美中貿易爭端影響，國際原物料價格續居低檔，下游需求疲弱，致產值分別年減21.55%、15.76%及13.49%；汽車及其零件業則年增7.72%，結束2017第4季以來連續8季負成長，主因小型轎車改款新車上市熱銷，加上外銷市場回溫所致。

若剔除價格因素按產量觀察，2019年全年製造業生產指數108.92，為歷年次高，僅次於2018年的109.41。但，經濟部統計處表示，由於美中貿易紛擾拖累全球經濟成長，上半年年增率呈負成長，但下半年在我國資訊電子產業競爭優勢維繫下，第3、4季年增率已由負轉正，綜計2019年全年製造業生產指數較上年略減0.45%。

展望未來，經濟部統計處表示，美中貿易談判初獲進展，有助於消弭市場觀望氣氛，加上國內公共工程及台商回臺建廠需求釋出，將帶動傳統產業需求回穩。

此外，5G通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用加速推展，亦將推升國內資訊電子供應鏈的生產動能，但近期新冠肺炎疫情嚴峻，干擾全球經濟活動及生產步調，對我國製造業生產的影響，須密切關注。

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