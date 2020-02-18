全球企業現金股利去年創新高 十年來幾乎翻一倍

駿利亨德森統計顯示，去年全球企業配息金額達1.43兆美元，創歷史新高，成長動能主要來自於北美、新興市場與日本。預估今年全球企業配息金額將成長3.9%，達到1.48兆美元。

駿利亨德森全球股利指數顯示，去年全球企業配息金額成長3.5%。如果扣除強勢美元、異常大量的特別股息及其他技術性因素不算，去年基礎配息成長率為 5.4%。美國、加拿大、日本、俄羅斯與法國的企業配息金額創歷年新高。

儘管如此，但全球經濟環境更加嚴峻，去年全球配息成長率為2016年以來最低，其中亞太（不含日本）與歐陸的表現都落後全球平均值。過去10年，全球企業配息金額共11.4兆美元，累計整體配息金額成長95%，顯示去年配息幾乎是十年前的一倍。

2019年，美國企業的基礎配息成長6.8%，總金額寫下4,908億美元的新高，但下半年的配息成長率不如上半年亮眼。十年來，北美企業配息增加136%，成長幅度僅次於日本，十年來為全球貢獻半數的股息成長率。

銀行業是美國最重要的配息成長來源，幾乎每一家銀行都寫下兩位數的配息成長率。美國銀行業的配息五年來成長一倍，成長率領先各大產業。原油業去年的配息成長率為10%，電信業的配息則下滑。

日本企業配息成長率連續第五年領先全球，並創歷史新高，但在全球經濟成長趨緩與貿易戰的影響下，其他亞洲國家的配息成長表現欠佳。台灣有三分之二的企業刪減股息，南韓受三星集團拖累而表現最疲弱，刪減股息的香港企業數目正在攀升，五分之二的澳洲企業刪減股息。

在中國，中國石油天然氣大舉加發股息，將整體配息成長率推升至4.4%，但若將此剔除不算，中國企業配息成長率為零，且有五分之二的企業刪減股息。俄羅斯企業配息大幅增加，推升整體新興市場企業的配息成長率。

歐洲企業十年來的配息成長率落後其他地區，但歐洲企業本身就具備較高的股利率，因此配息再成長的空間較小。去年歐元兌美元大幅貶值，歐洲企業去年總配息成長率下滑2%，但各國之間差異很大。