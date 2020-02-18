衝刺太陽光電 花蓮酒廠土地3月4日開標

配合政府太陽光電政策，台灣菸酒公司今（18）日公告釋出花蓮酒廠土地，標租土地面積約為3公頃，租賃期間為20年，徵求有經驗的綠電廠商進駐經營地面型太陽光電設施，預定3月4日開標。

台酒表示，為配合政策提升再生能源發電占比，產業園區是擴大設置太陽光電的重點目標，花蓮酒廠位於花蓮市美崙工業區內，鄰近七星潭風景區及花蓮市區，本次標租案租賃面積約3公頃，土地使用分區為產業用地，可以合法提供綠電業者設置太陽光電設備。

台酒表示，標案要求廠商至少將其中2.2公頃用於營運太陽光電設施，基本系統設置容量需達2,000峰瓩，投標保證金為200萬元，但可以經營長達20年，得標廠商以售電獲利後，回饋金為5%。

台酒表示，本案期待吸引具有實績的綠電廠商投標，於投標廠商方面有作資格限制，必須是過去已正式向台電簽約躉售綠電，且實積達3,000峰瓩以上的廠商。3月4日正式開標後，得標廠商應於545天內完成太陽光電裝置設置，也就是推算應於明年底前完成建置，同時也期望廠商可盡早完成建置。