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即日生效！自行車、工具機違規洗產地 初犯就罰60萬

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
因應去年12月貿易法修法上路，經濟部貿易局18日公告修正「申請人申請或使用不實原產地證明書處分原則」，即日生效；將違規「洗產地」行為的罰鍰額度翻倍調高為6萬元至300萬元，且另針對自行車、工具機等重點產業設有更高罰鍰，初犯最低就罰60萬元，累犯三次就廢證。圖／經濟部提供
因應去年12月貿易法修法上路，經濟部貿易局18日公告修正「申請人申請或使用不實原產地證明書處分原則」，即日生效；將違規「洗產地」行為的罰鍰額度翻倍調高為6萬元至300萬元，且另針對自行車、工具機等重點產業設有更高罰鍰，初犯最低就罰60萬元，累犯三次就廢證。圖／經濟部提供

因應去年12月貿易法修法上路，經濟部貿易局18日公告修正「申請人申請或使用不實原產地證明書處分原則」，即日生效；將違規「洗產地」行為的罰鍰額度翻倍調高為6萬元至300萬元，且另針對自行車工具機等重點產業設有更高罰鍰，初犯最低就罰60萬元，累犯三次就廢證。

經濟部貿易局指出，為了有效遏止「洗產地」行為，處分原則共有三大調整。一、修正前的名稱是「申請人使用不實原產地證明書處分原則」，新增「申請」二字，避免文字爭議產生漏洞。二、原本罰鍰額度為3萬元至30萬元，提高為6萬元至300萬元。

三、針對工具機、自行車等重點產業，初犯就祭出60萬元的高額罰鍰，再犯以翻倍罰鍰120萬元；若累犯三次，不僅開罰300萬元，更同時廢止出進口登記，一改原條文僅以「撤銷」登記來約制。

經濟部貿易局官員說明，過去曾有業者已有明顯的違法行為，但卻宣稱其僅是以不實文件申請產地證明，尚無「使用」的事實，來規避受罰；為此，新修貿易法針對部分條文的文字敘述補充完善，同時也更改處分原則的名稱，以明文標示申請人的申請行為也會受到約束。

此外，貿易局長期正視洗產地議題，即便在貿易法修法尚未通過時，去年9月就針對自行車及工具機等重點產業，在既有法規上調整，將初犯罰鍰金額直接罰到當時的「天花板」30萬元，如今又再提高，翻倍為60萬元罰鍰。

經濟部表示，修法提高貿易法罰則之罰鍰額度，同時增訂檢舉制度，除了嚇阻違規，符合管理需要外，也能降低國際對我洗產地的疑慮，維護我國商譽；貿易局也呼籲業者勿從事違規行為，維護我國整體對外貿易利益。

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