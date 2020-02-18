北市9企業申請無薪假有5家旅宿業 勞動局：尚未通過

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台北市勞動局截至今日下午，共收到9家企業申請無薪假，影響勞工人數約190人。勞動局統計，其中有5家都是旅宿業，預定實施期間為3個月，但檢視資料，申請資料都不完整，均尚未完成備查。北市勞動局就業安全科科長施貞夙強調，企業要等勞動局通過備查，才可執行實施。

施貞夙表示，截至今天下午北市共收到9家企業申請無薪假，盼縮短員工工時，其中包括5家旅宿業，2家資訊傳播業，與2家批發零售小型企業，受影響勞工人數約190人。

施貞夙表示，申請時段最長一次為3個月，全數都仍在審核中，沒有完成備查，原因是各家提供的申請文件不完整，有企業是未備齊勞雇雙方協商減少工時協議書，有企業是協議書內文時序有誤或缺漏字，沒有全部填妥，還有企業未說明實施方式，如減少多少工時、給予多少薪資等，因此目前沒有一家通過，希望各公司盡快送件。

施貞夙強調，企業申請無薪假，要等勞動局備查完，才可執行實施。勞動局曾說明，業者若強放無薪假，依「勞動基準法」規範「工資不完全給付」，裁處業者2萬至100萬罰鍰；另外業者若要資遣員工，需在10天前通報勞動局，否則可依違反「就業服務法」開罰3萬元。

此外，藝人大S的老公汪小菲在台北所開設的精品飯店「S HOTEL」日前傳出勞資爭議，台北市勞動局17日收到該企業申請讓55名員工放兩個月無薪假，縮短工時，給予基本薪資，但資料並不完整，未備齊勞雇雙方協商減少工時協議書，會請資方補件後再行備查。