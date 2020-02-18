新冠肺炎疫情延燒未減 新台幣下跌6.9分收30.125元

目前絕大多數的勞資爭議都是透過調解處理，勞動部勞動及職業安全衛生研究所針對2011年至2016年勞資爭議調解案件，其中選擇獨任調解人案件抽樣828人訪問研究，發現和解率達八成，亦即八成案件勞工獲得補償，且申請調解的勞工平均獲求償金額九成，顯示在新增獨任調解人制度後，調解對於勞工權益達到一定保障。

2020-02-18 14:40