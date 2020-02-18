新冠肺炎疫情延燒未減 新台幣下跌6.9分收30.125元
新冠肺炎疫情燃燒，衝擊中國大陸今年第1季經濟成長率（GDP）恐重挫，人民幣今日盤中直破7，新台幣今日由升轉貶，終場收在30.125元兌1美元，貶值6.9分、單日跌幅0.23％，寫下2月以來單日跌幅第二高，連續兩個交易日走貶，台北與元太外匯市場總成交金額擴大到14.45億美元。
早盤走高，最高達到30.012元兌1美元，主要受到出口商拋匯意願走強支撐新台幣走勢，但美元表現強勢，非美貨幣受衝擊，人民幣跌破7帶領新台幣由升轉貶，一路貶值到30.125元兌1美元，終場寫下上星期一（10）日以來最低。
外匯交易員認為，美元指數走升其實不利於美國經濟發展，但也顯示市場投資人避險心理強勁，擁有高度不確定性，加上新冠肺炎疫情讓中國復工能量不如預期，各國都受到衝擊，後續得觀察疫情發展以及外資動向。
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