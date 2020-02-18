S HOTEL申請55員工無薪假 勞動局：缺勞雇協議書

藝人大S的老公汪小菲在台北所開設的精品飯店「S HOTEL」日前傳出勞資爭議，台北市勞動局17日收到 S HOTEL 申請讓55名員工放2個月的無薪假，但資料並不完整，未備齊「勞雇雙方協商減少工時協議書」，會請 S HOTEL 補件，補足之後，勞動局才能審查內容。

北市勞動局就業安全科科長施貞夙受訪表示，目前看來勞資雙方仍在協商中，如果沒有協商完成，變成公司單方面決定放無薪假，那當然是不可以；無薪假協議勞動條件，是工時、工資減少，員工若可以接受，至少保有工作，其他勞健、保權益不變，薪水維持在基本薪資，就簽署同意書。

施貞夙指出，公司端應要拿出誠意，和員工據實說明現在的營運狀況，如連續幾月虧損、未來幾月沒有大型訂單等，希望雙方共體時艱，員工體諒公司則同意在勞動條件更改上做協商，而非公司稱不賺錢即放無薪假，「不是公司說了算」。

S HOTEL 日前傳出有員工出面指控公司強放無薪假。汪小菲11日於微博說明，一切按法律執行，絕對沒有強迫員工簽無薪假並遣散，強調「所謂的無薪假是1個月放7天，員工還可拿到基礎工資」，承諾會讓酒店正常經營下去。

勞動局曾說明，業者若強放無薪假，依「勞動基準法」規範「工資不完全給付」，裁處業者2萬至100萬罰鍰；另外業者若要資遣員工，需在10天前通報勞動局，否則可依違反「就業服務法」開罰3萬元。

此外，12日傳出微風廣場進行大型人力裁撤，裁員幅度高達3成，微風緊急闢謠，稱僅是組織人力調整。對此，台北市勞動局表示，至今尚未收到微風大量解僱或是資遣通報。施貞夙表示，勞動局有請微風最晚在19日說明，是預備申請大解、無薪假或資遣，盼微風對外說清楚。