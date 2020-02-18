再增2業者 台中共3家業者通報需放無薪假
新冠肺炎疫情衝擊各產業，台中市勞工局統計，目前通報要放無薪假上周1家塑膠製造業，至今天上午台中市再新增2間業者提出申請，全市一共通報66人通報放無薪假。勞工局說，放無薪假前提是高階主管先減薪、工會或勞資會議同意，有2間還不符資格，已要求補件。
台中市目前向勞工局申請放無薪假的3家業者，分別是2間製造業者、1間建材批發業者。
觀光旅遊業者也是這波疫情的受害者，旅行社、旅宿業都業務緊縮，營運困難，台中市勞工局下午將邀集相關同業公會、協會、事業單位及政府機關共同研商相關事宜，說明及整合相關協助資源，並傾聽業者心聲，以協助勞雇雙方度過經濟困頓。
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