電腦資訊服務業、租賃業 去年營業額創歷年高

經濟部今（18）日公布去年第4季及全年的電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。其中，第4季的表現，三者同步創歷年單季新高，不過，就全年來看，僅電腦及資訊服務業及租賃業營業額創歷年新高。

2019年第4季電腦及資訊服務業營業額1,118億元，為歷年單季新高，年增12%。其中，電腦程式設計業、資訊服務業均創歷年單季最高，分別因為企業經營規劃軟硬體設計及金融機構之電腦系統整合等多元服務增加，加上網路數據交換應用需求成長；以及網拍平台管理業者雙11雙12促銷活動，加上代客處理電子資料交換及資訊安全服務等業績成長所致。

觀察電腦及資訊服務業全年表現，營業額3,804億元，為歷年新高，年增9.7%， 其中電腦程式設計業增加9.2%，資訊服務業增加11.3%。

2019年第4季專業技術服務業營業額966億元，為歷年單季新高，年增0.8%。但就去年全年來看，營業額3,319億元，呈負成長0.8%，但仍為歷年次高，其中管理顧問業減少1.4%，廣告業及市場研究業減少1.9%，專門設計業增加2.6%，攝影業減少2.8%。

至於租賃業，去年第4季營業額363億元，同樣創歷年單季最高，年增8.2%，其中，運輸工具租賃業236億元，為歷年單季新高，主因企業用戶長租業務穩定成長，以及汽車租賃業者多元化經營，帶動營收成長12%；個人及家庭用品租賃業因戶外休閒娛樂及家庭用品出租業績成長，年增12.6%。

不過，機械設備租賃業因營造用、辦公用機械設備承租需求減緩，抵銷工業用機械設備租用需求增加，致年減0.2%。

而全年租賃業營業額1,376億元，為歷年新高，年增3.5%，其中機械設備租賃業減少2.0%，運輸工具租賃業增加6.0%，個人及家 庭用品租賃業增加4.5%。