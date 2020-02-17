充電再出發2.0！因應新冠疫情 勞動部擬調高無薪假補助

受新冠肺炎疫情影響，因應可能衝高無薪假，勞動部規畫「充電再出發訓練」2.0版，勞動部常務次長林三貴17日表示，休無薪假企業訓練費用上限由目前190萬元提高至350萬元，而勞工訓練津貼時數上限，由目前100小時提高至120小時。

訓練津貼一小時158元計，每月訓練津貼時數上限提高至120小時，放無薪假勞工，除了每月從公司領到基本工資23,800元，勞工每月可多領18,960元，合計42,760元，盼保障勞工一家子生活。

勞動部官員表示，通常無薪假之適用，以三個月為一期，因此勞工訓練津貼通常是三個月。

官員解釋，政府鼓勵企業和員工在無薪假時，開辦員工訓練課程，訓練課程由公司規畫，例如教導員工如何防疫達到安全衛生等，企業可享有補助350萬元，員工來受訓則可領訓練津貼。