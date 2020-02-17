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新冠疫情燒 台幹想回台！人力銀行：要有減薪心理準備

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
新冠肺炎疫情爆發牽動人才流動。本報資料照片
新冠肺炎疫情爆發牽動人才流動。本報資料照片

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明今（17）日指出，新冠肺炎疫情爆發牽動人才流動，台幹若想回台工作，可能要有減薪的心理準備。

104人力銀行的資料庫顯示，有63%目前在中國大陸工作、且有轉職意願台人，不想留繼續留在中國；其中九成五想回台，晉麗明說，這是因為台灣讓人有安全感，人才流動可能因疫情流向台灣。

晉麗明進一步指出，台人要回台，若是屬電子資訊、IC設計、半導體、軟體、會計、法律、顧問等相關人才，都屬含金量高的人才，回台仍是產業搶才之對象；惟受限於台灣產業及薪資結構，這類人才可能要接受減薪。以半導體產業為例，當初中國產業都是以台灣1.5至2倍薪資挖角，而今回到台灣，不可能提供如中國大陸般高薪。

他也指出，若是批發零售、觀光、飯店等相關服務業人才回台，因這類人力在台灣已供過於求，恐較難有競爭力。

他分析，即便沒有新冠肺炎疫情，隨著中國大陸本土企業崛起、台商在地化，台人赴中國大陸工作意願也愈來愈低，這波疫情則令在中國大陸工作的台人想回台，惟長年來台灣工作機會不多，薪水也不高，台人未來就業情勢、薪資成長，值得觀察。

不過，他表示，這波疫情也讓台商和外商都嚇到，未來勢必會加快分散生產基地之布局，若如此，產業仍會持續走向國際化，帶動求職者朝市場多角化發展，對求職者薪資和機會都會有正面影響。

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