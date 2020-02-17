疫情來襲 無薪假不升反降！勞動部指出三原因

新冠肺炎疫情效應衝擊各行各業，已有部分企業相繼傳出將實施無薪假，勞動部今（17）日為過完年後首次公布無薪假統計，截至2月15日止，通報實施無薪假的事業單位計22家，實施人數869人，較上一期實施人數減少3家、72人。

1月下旬中國大陸爆發新冠肺炎疫情，目前國內百貨公司、航空業、觀光旅行社、交通運輸、飯店業等皆紛紛傳出要放無薪假，行政院緊急祭出600億元紓困案，但2月中旬無薪假卻不升反降。勞動部官員坦言，此次統計期間為2月1日到2月15日，疫情尚未整個大爆發，換言之，無薪假情況尚未反映在統計上，對於下一期的無薪假統計，勞動部會「密切注意」。

官員進一步解釋，首先，很多業者受到疫情影響，都先要鼓勵勞工放補休假或特休假因應，此階段尚不屬於無薪假。其次，也有些公司是以調整員工工作內容及工作時間因應，例如飯店自助餐營業受衝擊，但員工先調去別的部門工作。

第三種情況是，官員說，雇主要實施無薪假，須與勞工協商，目前很多企業可能都在與勞工協商階段，尚未通報各地方政府。

官員指出，下一期就要密切注意。因目前無法得知疫情會持續多久，因此業者要如何因應、無薪假是否會爆量，都很難判斷。

勞動部公布截至今年2月15日止，各縣市通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計22家，實施人數869人。上期（2020年1月15日）家數則25家，實施人數941人，其中，目前停止實施者計9家，另新增6家，累計減少3家，實施人數則減少72人。

勞動部表示，目前企業實施無薪假人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。