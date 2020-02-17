企業獲利脫離谷底 美股多頭延續

美國去年第4季企業財報表現不俗，以S&P 500指數成分股為例，已發布的企業獲利年增率為1.0%，明顯優於財報發布之前的預測值的-1.3%，並且高於去年第3季的-0.9%，顯示企業獲利已脫離谷底，成長率由負轉正。

國內大型券商指出，目前華爾街分析師預期今年上半年的企業獲利亦將維持上升趨勢，第1、2季的企業獲利年增率將分別達到0.7%、3.0%，惟該預測值低於上周的2.1%、3.8%，主要考量近期武漢疫情快速傳播的不利影響，對於美國企業的海外獲利將帶來衝擊，而海外獲利約占整體獲利的四分之一左右。

所幸，美國境內並未受到直接的影響，目前病例數極低，也因此元月份乃至於2月初的銷售動能仍強，其中，近期公布的元月份零售銷售較上月增長0.3%、核心銷售則成長0.4%，與上月份的0.2%、0.4%相當，顯示美國第1季的經濟表現相對穩健，可預見企業獲利仍延續上季的成長態勢，是美股續強的基本面支撐。