專家看本周指標／美製造業可望持續擴張

美國和中國大陸的貿易戰在1月15日簽署第一階段經貿協議，但接著卻發生新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散的情況。星展集團也將中國2020年GDP成長預估從5.8%下調至5.3%。

受到疫情爆發的影響，經濟難免會有較大幅度的下滑，預期第1季GDP年增率會降至4.7%，第2季則可望因氣溫的回升而回穩至5%；而低油價、刺激政策和資產價格回升，可望帶動經濟活動復甦，預期第3季和第4季GDP年增率分別回升至5.5%和6%。

另一方面，美國聯準會主席鮑爾表示，對美國經濟前景大致樂觀，但他也警告中國爆發肺炎疫情有潛在威脅。

本周美國關鍵總經數據部分，周二將公告2月紐約州製造業調查指數，市場預期將自前期的4.8升至5。周三公告1月生產者物價指數（PPI），預期月增率將持平於0.1%。同日也有1月新屋開工，預期將自前期的160.8萬降至140萬。周四有領先指數，預期自前期的負0.3%升至0.4%；2月費城聯準企業展望，預期自前期的17降至10。周五公告1月成屋銷售，預期自前期的554萬降至548萬。同日也有2月Markit美國製造業採購經理人指數（PMI）初值，前期數據為51.9。整體而言，數據可能顯示美國房市趨緩，但製造業仍呈現擴張態勢。

歐元區方面，周五將公告2月Markit歐元區製造業PMI初值，前期數據為47.9；1月消費者物價指數（CPI）月增率與年增率，前期數據分別為負1.0%與1.4%；投資人可觀察低於榮枯值50的製造業數據與通膨情勢是否改善。英國周五也有2月Markit歐元區製造業PMI初值，前期數據為50。德國周二公告2月ZEW調查現況與預期指數，前期數據分別為負9.5與26.7。周五有2月Markit/BME德國製造業PMI初值，前期數據為低於50的45.3，投資人將關注德國製造業能否回升。

日本周一公告第4季GDP數據初值，市場預期季增率將自前期的0.4%降至負1.0%；季增年率則由1.8%降至負3.8%；平減指數年增率則是從0.6%升至1.1%；數據將顯示日本經濟呈現萎縮。周三將公告12月核心機器訂單月增率，前期數據為18.0%。周五有1月全國消費者物價指數年比，前期數據為0.8%。同日也有2月分日本製造業PMI初值，前期數據為48.8。

新加坡周一將公告第4季GDP終值，預期季增率與年增率將維持於0.1%與0.8%。同日也有非石油國內出口年增率，市場預期將自前期的2.4%降至1.5%。

（作者是星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁）