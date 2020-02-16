柴油連五降明起再降0.1元 汽油不調整

兩岸空運直航過去十年，不單開啟國籍航空公司新商機，也刺激其他國家願意與我簽訂新的航權協定，並新增更多航空公司來台、並帶來更多旅客。有官員說，兩岸外交休兵不只穩固邦交國、增加免簽證國數目，更有助於新航權的簽訂，以及增加航班航點的航約修訂，進而帶動航空業及觀光客人數大成長。

2020-02-16 00:16