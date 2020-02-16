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直播／疫情指揮中心下午兩點召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

柴油連五降明起再降0.1元 汽油不調整

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
明天柴油再降0.1元。示意圖／ingimage

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國內油價連續四周調降，其中柴油連續五周調降，中油今宣布，自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整，柴油價格每公升調降0.1元。

中油表示，受新冠肺炎疫情，引發原油期貨市場恐慌性賣壓因素影響，本周國際原油價格續跌。本周調價指標周均價為每桶54.39美元，較前周54.32美元上漲0.07美元，新台幣兌美元匯率升值0.122元，國內油價依公式計算跌幅為0.22%，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油價格不調整，柴油則調降0.1元，足額調整。

明天起調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

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無薪假家數 恐增加

勞動部將在明（17）日發布最新無薪休假統計，這是新冠肺炎疫情延燒至今，勞動部首度公布無薪假統計，外界預期通報實施無薪假的企業家數及人數將會暴升。

上月外銷訂單 估下滑

經濟部將於20日公布1月外銷訂單統計。由於今年春節期間與去年月分不同，經濟部預估1月外銷訂單將再度轉跌；此外，年初以來遭逢新冠肺炎疫情衝擊，原先經濟部預期第1季可望呈現正成長，恐怕也有變數。

資金匯回564億 力拚達標

境外資金匯回專法上路半年，統計至14日申請匯回資金為564億元，較上月公布僅新增47億元。財政部原預估上路第一年目標至少要逾1,300億元，雖有落差，但財政部仍樂觀期待能順利達標。

加班費年增率 創近四年新低

主計總處本周將公布去年全年受僱員工薪資調查統計，以去年前十一月數字來看，經常性薪資不若前一年增幅高，但在「勞基法」兩度修法後，加班費年增率卻是近四年最低。今年新冠肺炎疫情影響產業營收，主計總處已經預估今年第一季經濟成長率無法保二，主要受衝擊產業更傳出放無薪假，員工這個春天恐怕不好過。

兩岸政治氣氛 左右航班數…量高峰期每周890班

兩岸從2009年8月31日正式飛航定期班機迄今逾十年，前七年兩岸航線領先日本、香港及南韓，為四大「黃金航線」之首；直到2016年520蔡政府上任後，日本航線立即在當年度取代兩岸航線，連續三年拿下四大「黃金航線」的龍頭寶座，顯示兩岸政治氛圍直接左右兩岸航班多寡。

觀光熱潮帶動 日韓線崛起

從2016年520後兩岸關係不佳，兩岸航線與航班數量急速下滑，日韓航空市場順勢興起。因日圓貶值，國人瘋狂赴日的風潮方興未艾，日本航線迄今已三年半穩坐我國際航班數最多的航線寶座；再加上韓劇風潮不減，我對南韓宣傳漸顯成效，台韓航班數在短短五年，就激增了近八成。

台海外交休兵 有助新航權

兩岸空運直航過去十年，不單開啟國籍航空公司新商機，也刺激其他國家願意與我簽訂新的航權協定，並新增更多航空公司來台、並帶來更多旅客。有官員說，兩岸外交休兵不只穩固邦交國、增加免簽證國數目，更有助於新航權的簽訂，以及增加航班航點的航約修訂，進而帶動航空業及觀光客人數大成長。

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