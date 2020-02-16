柴油連五降明起再降0.1元 汽油不調整
受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國內油價連續四周調降，其中柴油連續五周調降，中油今宣布，自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整，柴油價格每公升調降0.1元。
中油表示，受新冠肺炎疫情，引發原油期貨市場恐慌性賣壓因素影響，本周國際原油價格續跌。本周調價指標周均價為每桶54.39美元，較前周54.32美元上漲0.07美元，新台幣兌美元匯率升值0.122元，國內油價依公式計算跌幅為0.22%，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油價格不調整，柴油則調降0.1元，足額調整。
明天起調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。
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