疫情衝擊 經濟部規劃三招紓困製造業

全國工業總會指出行政院預計匡列600億紓困預算，對製造業的紓困金額嚴重不足，經濟部今（15）日回應表示，日前已盤點疫情對製造業業者之衝擊，並規劃三招協處措施，一、規劃貸款利息減免紓困資金難關，二、修正台商回台投資適用資格，三、提升進口通關效率，避免產業供應鏈斷鏈。

經濟部表示，有關防疫、紓困、產業振興所需經費，一年內短期措施將以經濟部既有預算及匡列特別預算來執行，而期程超過一年的部分則於前瞻基礎建設來協助受疫情衝擊陷入困境的業者投入升級轉型，讓台灣遭受的衝擊能降至最低。

經濟部說明，在紓困措施部分，目前正規劃相關貸款利息減免，以協助業者度過資金難關，相關重點包括減免企業舊貸利息、補貼企業營運資金貸款利息，並提供信用保證，不論是服務業或製造業，均可提出申請。

此外，經濟部指出，由於武漢肺炎疫情持續擴大，造成大陸地區廠商延後復工，甚至部分地區恐無法在2月底前回復投產，進而造成產業斷鏈問題。

對於產業供應鏈斷鏈議題，經濟部說，目前已規劃修正歡迎台商回台投資方案適用資格，將受武漢肺炎衝擊之企業納入適用，同時加強引導產業至新南向國家布局，協助企業進行生產基地國際佈局。

另外，經濟部也規劃透過相關計畫協助產業進行彈性製造、遠距生產及技術升級等振興措施以為因應，透過鼓勵研發及人才培訓等措施，協助製造業者面對相關衝擊。

經濟部表示，為避免供應鏈斷鏈，將提升進口通關效率。經濟部指出，根據持續掌握及了解受影響產業情況，因大陸地區尚未復工，恐造成國內部分產業無法取得生產原物料連帶受影響；因此，針對有急切原料進口需求之業者，經濟部將簡化相關進口文書作業並協請財政部縮短通關時程，替業者爭取更多時間儘速恢復產能。