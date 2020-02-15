台灣產業大老組國家隊拚日產千萬片 口罩之亂可終結嗎？

鏡頭前，行政院長蘇貞昌站在「權和機械」口罩自動生產線前，戴上新產線試做的口罩，開心說道，2月15日，由政府專案添置的10條口罩生產線即將上線，相信能緩解包括醫護人員等第一線需求者的燃眉之急。

經濟部長沈榮津也拍胸脯保證，最遲三月中旬，60條口罩產線便可到位。屆時，以每條產線日產能10萬片估算，台灣口罩日產能將新增600萬片，加上既有的400萬片產能，千萬片日產量，台灣將一躍成全球第二大口罩產地。

2020庚子年開春以來，隨著新冠病毒肺炎疫情延燒，全球確診與死亡病例不斷攀升，口罩瞬間成了影響國安的戰略物資。搶口罩儼然成新全民運動。甚至，買不到口罩的企業，為求順利復工，乾脆改搶口罩設備，自己生產。

有業者透露，這陣子別說口罩缺，就連生產設備與零組件都缺。嚴峻挑戰下，蘇貞昌與沈榮津為何信心滿滿？全因有「MIT口罩設備供應鏈國家隊」當靠山。

這群國家隊成員，不但有來自國家級研究機構工研院與財團法人精密機械研發中心（PMC）的技術與人力資源；更有工具機大廠東台、台灣瀧澤科技、永進、亞崴、上銀、大銀等，傾力相助。

平日裡，他們是各霸一方的產業龍頭，產值加總近千億元。沒想到，一場失控的疫情，竟讓這群老闆們甘願放下自己的事業，當起志工。不但無償「出人、出力、出零件」，更史無前例地「自動合體」成一支實力堅強的國家隊。

PMC總經理賴永祥形容，「政府斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少得半年才能交貨，但現在有了「國家隊」助攻，快速縮短為一個月。」

國家隊能迅速成軍，關鍵人物就是工具機公會的名譽理事長、東台集團董事長嚴瑞雄。

一月底，當政府宣布徵用全台口罩，統一販售，並拍版自建口罩產線。看到新聞時，東台董事長嚴瑞雄直覺不對勁，口罩生產設備技術門檻並不高，到底是那個環節出錯，是缺料？缺工？還是缺生產設備？

如果連最基本的設備都缺，就算料源充足，口罩也做不出來。釐清原因後，嚴瑞雄馬上在公會群組希望號召同業協力建置產線，意外的是，這群忙碌的老闆們，竟都擱下自己的事業，第一時間跳出來幫忙。

瀧澤總經理戴錦雲。林鳳琪攝圖／瀧澤總經理戴錦雲。林鳳琪攝

賴永祥印象深刻，2月4日，政府宣布口罩改採實名制，限量販售當天，他與工研院等法人機構，正在經濟部開會，研擬如何加速建置口罩產線；同一天，嚴瑞雄代表工具機業者打給他，主動要求幫忙。

於是，東台董事長嚴瑞雄、瀧澤總經理戴錦雲親自領軍，永進、德大、東培、上銀、亞崴等，亦派出精銳部隊，帶著技術與零組件，北上支援。賴永祥激動形容，「這些都是強棒，一來就直接蹲下來做配線之類的低階工作，每天忙到晚上十點多才走。」

「我在業界30多年，第一次看到這樣不分彼此的合作」賴永祥說。

這群120人的精銳部隊，兩個月可創造產值約2億元，但他們不求回報，還自帶便當，自租旅館，自帶工具箱，只求口罩產能早日上線，儘快解決社會大眾的不安。

一場失控的疫情，社會因口罩之亂，集體焦慮，甚而撕裂對立；所幸，人類互助本能，猶如黑夜中帶來希望的曙光。

（文 / 林鳳琪 本文出自2020.2.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）