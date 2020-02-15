華航宣布防疫假新制 高市勞工局至高雄分公司訪視

中華航空昨公布放假新制，除要放寬員工請事假標準，也同步放寬申請留職停薪標準。高雄市勞工局今天上午主動赴華航高雄分公司訪查，初步檢視方案內容，尚無違法疑慮。勞工局表示，已提醒資方後續不得以誘導、威脅方式，逼迫勞工申請「特殊事假」或「留職停薪」，也不能強迫勞工排特休假或加班補休，以免觸法。

勞工局長王秋冬表示，華航提出放假新方案，初步判定，若是在員工同意且主動申請的前提下，目前也暫無員工提出申請需求，尚無違法，勞工局雖未接獲勞工申訴，但基於主動關懷勞工權益，特別派員前往了解實際運作。

此外，勞工局也針對華航是否依規定給予勞工防疫相關假進行了解。經查，該公司目前有9位員工因應高中以下學校延後開學，為照顧12歲以下學童而申請「防疫照顧假」，公司均同意勞工申請；另有1名員工因旅遊自中港澳入境，列為「居家檢疫」對象，該名員工也配合相關措施請假因應。

王秋冬說，企業經營不易，防疫期間配合政府政策值得鼓勵，也呼籲雇主在任何制度實施前，應審視內容有無違法並尊重勞工自主意識，如勞工不同意無薪假或配合請特殊事假、留職停薪等，企業不得強迫要求勞工配合，否則即可能違法受罰，勞工也可提出申訴。