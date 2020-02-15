年後首次公布無薪假數據 勞動部這麼說

中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情效應衝擊各行各業，已有部分企業相繼傳出將實施無薪假，勞動部下周一是年後首次公布無薪假數據，備受關注。

對於申請無薪假可否以新冠肺炎疫情為由？無薪假限產業？很多地方政府搞不清楚，紛紛去函詢問勞動部，勞動部表示，本來就沒有限定要特定事件或產業才能申請無薪假，因此如果產業因新冠肺炎疫情致業務緊縮營運困難，應根據相關規定經勞資協商實施，但勞工每月工資不得低於基本工資。

日前藝人大S先生經營的酒店傳出實施無薪假，北市勞動局回應指出，無法確認能否以新冠肺炎為由申請無薪假？無薪假是否限定特定產業才能申請?已去函詢問勞動部。

勞動部表示，除了北市勞動局，也有其他地方政府發文詢問，由於疫情衝擊各行各業，除了旅行社、餐飲及零售業受衝擊，若疫情不受控，大陸復工不順利，後續製造業也可能波及，為免受理通報單位出現疑義，已通函地方政府及科學園區等單位處理原則。

勞動部發文表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情急速升溫，產業若因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致業務緊縮營運困難，事業單位得循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間。

勞動部並指出，對於按月計酬的全時勞工，其每月工資仍不得低於法定基本工資。