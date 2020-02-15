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年後首次公布無薪假數據 勞動部這麼說

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導
新冠肺炎重創，旅遊業紛紛放無薪假。記者季相儒／攝影

中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情效應衝擊各行各業，已有部分企業相繼傳出將實施無薪假勞動部下周一是年後首次公布無薪假數據，備受關注。

對於申請無薪假可否以新冠肺炎疫情為由？無薪假限產業？很多地方政府搞不清楚，紛紛去函詢問勞動部，勞動部表示，本來就沒有限定要特定事件或產業才能申請無薪假，因此如果產業因新冠肺炎疫情致業務緊縮營運困難，應根據相關規定經勞資協商實施，但勞工每月工資不得低於基本工資。

日前藝人大S先生經營的酒店傳出實施無薪假，北市勞動局回應指出，無法確認能否以新冠肺炎為由申請無薪假？無薪假是否限定特定產業才能申請?已去函詢問勞動部。

勞動部表示，除了北市勞動局，也有其他地方政府發文詢問，由於疫情衝擊各行各業，除了旅行社、餐飲及零售業受衝擊，若疫情不受控，大陸復工不順利，後續製造業也可能波及，為免受理通報單位出現疑義，已通函地方政府及科學園區等單位處理原則。

勞動部發文表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情急速升溫，產業若因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致業務緊縮營運困難，事業單位得循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間。

勞動部並指出，對於按月計酬的全時勞工，其每月工資仍不得低於法定基本工資。

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