今日補上班要給加班費嗎？勞動部這麼說

今年春節因為從1月23日小年夜提早放假，雖然今（15）日是周六，但公部門都補上班，不少民間企業也跟進，今日上班該算休息日上班嗎？勞動部表示，今日雖是周六休息日，但與1月23日上班日對調後，今日變成是正常工作日，勞工若出勤，不須加給休息日出勤工資。

勞動部表示，如果勞雇雙方約定根據「政府行政機關辦公日曆表」出勤，即根據勞基法第30條第3項規定，將原工作日（109年1月23日）與休息日（109年2月15日）對調，因為今日已是約定補行上班的正常工作日，1月23日則是休息日，勞工應依事業單位作息出勤。

勞動部表示，如果是1月24日以後才新到職的勞工，如果今日也上班，則今日到底是休息日還是正常工作日，則視雙方原本約定而定，如果約定今日仍是休息日，則仍要依休息日上班給付工資。