外交部肯定菲國解除對我國人旅遊禁令

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

菲律賓政府於14日下午召開內閣會議，經跨部會討論，瞭解並肯定台灣對防疫工作採取的嚴謹措施與努力，最終作成友我決議，宣布即刻取消對台灣旅客的旅遊禁令。外交部對菲國政府的決定表達肯定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達誠摯感謝。

外交部也持續向國際社會說明，目前台灣疫情管控穩定，我國政府也針對疫情發展，強化防疫措施，嚴格把關，並且資訊公開透明，受到國際社會的肯定。

外交部嚴正向世界衛生組織（WHO）呼籲，公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當列示。

外交部說，因WHO錯誤定義，在其公布的報告中將台灣納入中國疫區，誤導國際視聽，導致發生特定國家對我國人發布旅遊禁令、片面宣布與我國暫停航班等，嚴重影響全球飛航及人民旅遊權益，對我國政府與人民造成極大的困擾。

外交部再次呼籲WHO，邀請台灣參與今（2020）年世界衛生大會（WHA）及其他WHO的技術性會議、機制與活動。我國政府強調，唯有將台灣2,300萬人完整納入WHO體系，才能確保全球防疫無缺口及漏洞。

對於菲國解除對我國人旅遊禁令，蔡英文總統昨日晚上在臉書上表示，肯定菲律賓政府的決定，也要向菲律賓各界為台灣發聲的朋友表達感謝。　　

蔡總統說，菲律賓是離台灣最近的鄰居之一，將會持續致力於促進雙邊的交流跟理解。尤其要對在台灣工作、求學、旅遊的菲律賓朋友說，台灣會努力防堵武漢肺炎，只要配合防疫措施，就能安心又安全。　　

她指出，外交的交涉相當複雜，她要歸功於第一線外交同仁的付出。因為有 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） 及全體行政團隊的堅持，台灣將持續受到世界的重視。

WHO 菲律賓
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