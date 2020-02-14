台灣將成全球第二大口罩產地 3月拚月產千萬片
因應新冠肺炎疫情協助政府防疫，工研院攜手精機中心、金工中心及工具機公會等，工研院積極派員投入口罩自動化設備大廠-權和機械建置設備與產線，建置四條產線迅速於一周內完成生產，協助政府新增每日600萬片產量，至3月擴充到每日1000萬片目標，台灣將躍為為全球第二大口罩生產地。
工研院院長劉文雄指出，疫情當前口罩需求量大增，關鍵是要盡快建置口罩設備機台。有鑑於此，工研院加把勁的協助權和機械設置機台，以專業技術與人力，協助政府補足物資、穩定民心。
工研院在參與的歷程中，從接到經濟部的需求，便迅速決定派駐廠商人選、走訪權和機械實地場勘、即刻進駐協助機台安裝、調校、維修等工作，工研院機械所以20位進駐的專業同仁，馬不停蹄的努力與廠商一起趕工，一周內完成四條產線上線。
劉文雄說：「在SARS期間，工研院曾協助政府設置負壓病房，利用半導體無塵室相似的技術加以完成，若有需求，工研院隨時可以啟動協助。」
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