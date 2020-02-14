快訊

窮小子娶當紅女星不被看好 胡志強與妻攜手46年結婚照曝光

「想牽緊她走人生下半輩子！」 畢書盡情人節宣佈結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台商回台審查本周喊卡 經部：業者有意加碼調整計畫

經濟日報 / 記者林于蘅/台北即時報導
歡迎台商回台投資方案審查會本周意外喊卡，經濟部表示，受到疫情衝擊供應鏈生產，部分業者表態有意加碼投資，但需要觀望疫情發展。圖／中新社

歡迎台商回台投資方案審查會本周意外喊卡，經濟部表示，受到疫情衝擊供應鏈生產，部分業者表態有意加碼投資，但因為需要觀望疫情發展，調整投資計畫而延遲送件，至少最近這二周都不會召開審查會。

此外，經濟部今（14）日也指出，目前幾乎全數在陸台商的生產供應鏈都有受到衝擊，但程度不一，且已可以預見2月底之前都沒辦法回到正常運作；此外，原先外界期待3月能回到正軌，但現在疫情仍持續延燒，大陸政府每天也都有新下令的措施，恐怕情勢並不樂觀。

經濟部官員表示，受到肺炎疫情影響，已經有部分業者表達返台意願，雖未立即顯現大量回流潮，不過因美中貿易戰，台商持續調整產線布局，預估未來仍有一波回流潮。

官員指出，過去幾天經濟部長沈榮津持續透過電話向業界透了解情況；官員轉述，每個廠商回覆都不同，但業者首要關切疫情發展，且部分工廠原訂開工也遭遇延期，也有在2月17日之後的，不同城市封城的情況都不等。

經濟部盤點，1991年至2018年間，台商對中國大陸投資件數達43,925件，累計投資金額達1,865億美元，主要投資地區為江蘇省，廣東省居次，依序為上海市、福建省、浙江省。

主要投資產業別以電子零組件211億美元居冠，電腦電子光學製品業136億美元居次，而金融保險業以79億美元位居第三，以及批發零售業77億美元、電力設備製造業69億美元等。

至於目前在陸台商受疫情影響的狀況，官員說，業者回應不盡相同，有的業者是因應當地政策沒辦法開工，當然沒辦法生產；也有業者因為上游供應鏈端還沒開工，無法進貨生產，也有下游的業者沒開工，因此貨送不出去。

官員坦言，幾乎全數業者的生產供應鏈都有受到衝擊，但程度不一，基本上已經可以預見2月底之前都沒辦法回到正常運作；此外，原先外界期待3月能回到正軌，但現在疫情仍持續延燒，大陸政府每天也都有新下令的措施，恐怕情勢並不樂觀。

疫情 經濟部 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

徵用37家中小型口罩廠 經部估日產能增30萬片

台南也封城？警方「聯合封城強勢路檢」 取締酒駕

經部棄兩成口罩、2億買機台 黃士修：台灣特色社會主義

經濟部官員：若月底前疫情未控制 台廠供應鏈將大受影響

相關新聞

台商回台審查本周喊卡 經部：業者有意加碼調整計畫

歡迎台商回台投資方案審查會本周意外喊卡，經濟部表示，受到疫情衝擊供應鏈生產，部分業者表態有意加碼投資，但因為需要觀望疫情...

快開學了！失業勞工子女就學補助 2月17日起開放申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部開辦108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，下週一（17日）起開放受理...

徵用37家中小型口罩廠 經部估日產能增30萬片

經濟部表示，政府已徵用66家業者口罩，其中新增生產規模較小的37家業者，經部估將挹注日產能約30萬片。另外，經濟部出資新...

失業勞工子女 就學補助申請照常受理

受新冠肺炎疫情影響，各大學延後開學，但勞動部仍宣布，將按照原有時程受理失業勞工子女就學補助，自2月17日開始受理至3月20日截止。只要符合資格勞工，有就學高中職及大學子女都可申請，私立大學子女每位補助2萬4000元。勞動部表示，各大學都已開放線上繳學費，只要憑繳費證明或其他已繳費證明即可申請。

時值春耕灌溉用水需求 水利署：3月底前供水無虞

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署副署長王藝峰今（14）日表示，近日將把握這幾波鋒面報到時機進行人工增雨，跟老天爺要...

菲律賓防疫禁令自傷 雇主反映返鄉菲籍移工無法回台

菲律賓以防杜新冠肺炎為由，公告自2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、臺」等地區，引起國人反彈，且返鄉的菲籍移...

多空大贏家 新冠肺炎危機下誰脫穎而出？

新冠肺炎衝擊全球，做為世界工廠的中國，一旦經濟受衝擊，全球都難倖免，「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題，本單元將統整分析國際專家到國內科技大老，對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法，並用技術面找出疫情下的強勢族群，幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

除夕離職信讓他轉念！女鞋龍頭三代5年打下新江山

2013年的年夜飯，正值寒冬，路上人煙稀少，家家戶戶正張羅著團圓飯。

勞退新制基金大賺 台積是金雞母

攸關勞工退休金的勞動新制基金去年大賺二六七○億元，勞動基金運用局公開去年底勞退新制基金台股持股狀況，其中台積電持股比占近兩成，可說是勞退新制的最愛。

名家觀點／科技戰疫情夾擊…五招應變

美中日前正式簽署第一階段貿易協議，但美國商務部長羅斯（Ross）於1月23日在世界經濟論壇表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。包括未來若美國零組件占產品價值逾10%的產品要出貨給華為，須先取得美國政府許可；最近又擬定在美國設計、90%以上在海外生產的產品才能得到一些豁免。

美國火星出任務 在外太空發射火箭

人類有望從火星發射火箭？美國太空總署（NASA）近日宣布，他們將要把從火星採集的礦物從火星帶回來，讓科學家鳩會直接研究火星的物質，這是人類首次在外太空發射火箭。另外，NASA也宣布了川普政府支持的登月

熱門新聞

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

蘋果驚爆電腦延遲出貨

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

中國大亨談「苦日子」 謝金河：這3字台灣最早拿來用！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。