台商回台審查本周喊卡 經部：業者有意加碼調整計畫

歡迎台商回台投資方案審查會本周意外喊卡，經濟部表示，受到疫情衝擊供應鏈生產，部分業者表態有意加碼投資，但因為需要觀望疫情發展，調整投資計畫而延遲送件，至少最近這二周都不會召開審查會。

此外，經濟部今（14）日也指出，目前幾乎全數在陸台商的生產供應鏈都有受到衝擊，但程度不一，且已可以預見2月底之前都沒辦法回到正常運作；此外，原先外界期待3月能回到正軌，但現在疫情仍持續延燒，大陸政府每天也都有新下令的措施，恐怕情勢並不樂觀。

經濟部官員表示，受到肺炎疫情影響，已經有部分業者表達返台意願，雖未立即顯現大量回流潮，不過因美中貿易戰，台商持續調整產線布局，預估未來仍有一波回流潮。

官員指出，過去幾天經濟部長沈榮津持續透過電話向業界透了解情況；官員轉述，每個廠商回覆都不同，但業者首要關切疫情發展，且部分工廠原訂開工也遭遇延期，也有在2月17日之後的，不同城市封城的情況都不等。

經濟部盤點，1991年至2018年間，台商對中國大陸投資件數達43,925件，累計投資金額達1,865億美元，主要投資地區為江蘇省，廣東省居次，依序為上海市、福建省、浙江省。

主要投資產業別以電子零組件211億美元居冠，電腦電子光學製品業136億美元居次，而金融保險業以79億美元位居第三，以及批發零售業77億美元、電力設備製造業69億美元等。

至於目前在陸台商受疫情影響的狀況，官員說，業者回應不盡相同，有的業者是因應當地政策沒辦法開工，當然沒辦法生產；也有業者因為上游供應鏈端還沒開工，無法進貨生產，也有下游的業者沒開工，因此貨送不出去。

官員坦言，幾乎全數業者的生產供應鏈都有受到衝擊，但程度不一，基本上已經可以預見2月底之前都沒辦法回到正常運作；此外，原先外界期待3月能回到正軌，但現在疫情仍持續延燒，大陸政府每天也都有新下令的措施，恐怕情勢並不樂觀。