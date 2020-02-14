中小企業投資添8家 投25億升級智慧化廠房

投資臺灣事務所今天核准8家中小企業擴大投資約25億元，包括允坦科技、遠際公司、鎧懋科技、聯旺金屬、聚巨豐企業、門印精機、大恆資源科技、某不具名蔬菜專業公司。據統計，「中小企業加速投資行動方案」已經通過143家中小企業投資超過613億元，帶來6038個本國就業機會。

其中最大宗投資案之一是臺日合資，「傳達蕃茄正能量不遺餘力」、番茄醬維持國內市占8成的蔬菜專業公司，此次為了強化既有事業而擴大投資，將斥資逾5億元整建臺南善化與新市工業園區廠房及產線，導入智慧化配方調配與充填配置系統等新設備，增設蕃茄醬料、有機飲料與清真食品產線，將加速開拓海外市場與新產品、新事業，保持臺灣食品加工業界領先地位，可帶來60個本國工作機會。

同樣5億元等級的還有大恆資源科技，運用「廢棄物處理廢棄物」核心技術，計劃在屏南工業區內斥資逾5億元設立新產線，招募52個本國人才，將可燃性廢棄物製成衍生燃料，直接作為廠內汙泥廢棄物處理所需熱能及再生能源發電設備的燃料。

另外，允坦科技是線性傳動元件隱形冠軍銀泰科技的關係企業，專攻線性滑軌主要零件-滑塊加工製造，隨著銀泰科技因應貿易戰返臺擴廠，允坦也將投入近4億元在台中大里工業區設立智慧化工廠、增聘52名本國人才，提高自動化生產比重。

遠際公司規劃投資3億元在新北市林口工業區增建智慧型廠房，以臺灣製造捲門電動機拉開通往世界的大門，將可創造42個本國工作機會。門印精機由於近年來國際貿易壁壘漸增，產業變遷快速，投入近2億元在高雄市大社區現址旁擴建智慧化廠房，提高汽車與醫療產品產能，可帶來42個本國工作機會。

鎧懋科技為消化貿易戰轉單，投資超過1億元在臺南市新吉工業區新建智慧型廠房，增設車燈與汽機車儀表板表面處理產線，預計招募30位本國人才。聚巨豐則將投資超過1億元在台南新建智慧化產線。

總計投資臺灣3大方案已帶動357家企業投資約8724億元，創造7萬2260個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。