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德勤法律科技論壇 聚焦三大法規議題

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

德勤商務法律事務所今（14）日舉辦法律科技創新服務論壇，集結產官學界資源進行交流，聚焦於《營業秘密法》、《勞動事件法》、《智慧財產案件審理法》等三大商業事件法規，並探討各類國際專利訴訟、智財評價與融資等法律科技創新議題。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信指出，2020年是5G人工智慧等各種新興技術風起雲湧的時代，日新月異的科技，除了改變民眾的生活習慣外，對企業的智能轉型也帶來新的活力，並驅動產業創新的發展與升級。

德勤法律科技創新服務負責人、律師熊誦梅表示，在5G與人工智慧時代，專利是企業征戰商場不可或缺的利器，然而專利的研發、維持、保護與管理，仍繫於各個本土法制層面的實踐，特別是司法機關作為權利的最終調節機關，司法裁決方向將影響企業對於專利作為營運資產的認知態度，因此更要分析並瞭解各國的專利訴訟趨勢。

德勤合夥律師陳盈蓁表示，伴隨網路科技發展，P2P網路借貸平台崛起、區塊鏈技術廣泛應用、虛擬貨幣引發ICO投資熱潮，再再衝擊傳統金融服務，讓產業疆界的定義愈來愈模糊，但便利性也帶來許多犯罪與糾紛，政府應如何在不扼殺創新契機下適度監管、在容許與裁罰之間取得平衡，攸關產業升級動能。

德勤主持律師林瑞彬表示，企業的技術與研發能力，絕對是台灣企業能在國際立足的重點，而國際趨勢也日益重視無形資產評估，並相繼制定政策，鼓勵企業公開其管理無形資產的資訊，以促使投資人加強對於企業智慧財產的了解。

林瑞彬表示，去年底公司治理評鑑指標，已將公司之智慧財產管理計畫列入評分項目，企業確實有需要藉由這個機會檢視自己智財治理的成熟度，且公司應思考運用科技於服務流程，以增加經營效率、效益，例如許多公司可能設置有合約管理系統，藉科技產品撰擬、比對、簽核或保存交易相關之法律文件。

「2020法律科技創新服務論壇」由德勤商務法律事務所、中央研究院智財技轉處、財團法人資訊工業策進會、經濟部工業研究院技術移轉與法律中心、中華民國全國工業總會，以及台大法律學院和科技、倫理與法律研究中心共同舉辦。

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