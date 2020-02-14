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旅客超帶最大宗 單人攜2,000片口罩闖關赴陸

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

口罩出口管制政策實施第三周，本周海關查獲一起最大宗旅客超帶案，攜帶逾2,000片口罩赴中國大陸，遭海關攔截其中1,959片留在境內。統計截至今（14）日為止，包括郵包、快遞寄出，以及旅客超帶等違規樣態，海關已沒收近14.9萬片口罩。

據海關統計，昨（13）日僅有一案旅客攜帶超量口罩闖關的案件，但是光是該案的違禁數量，就高達1,959片，再加上每人可以合法攜出的五盒（250片）口罩限額，這位旅客獨身一人就攜帶逾2,000片企圖闖關。

關務署表示，這位攜帶大量口罩闖關的旅客，行程目的地是上海地區，應是返回工作崗位的台幹，先是於托運行李時被查獲超帶口罩，個人出境時，又被發現身上持有超量口罩。

官員指出，配合經濟部政策，口罩管制出口期間，已經延長到4月30日，旅客也同步管制，每人合理攜出數量為五盒，經海關查獲攜帶超量口罩出境者，將依《海關緝私條例》第39條規定，沒入貨物，再依同條例第36條規定，處貨價三倍以下罰鍰。

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