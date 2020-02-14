快訊

以小博大，野村克也的弱者戰略兵法

菲律賓今官員激辯 消息人士：即將解除對台灣旅行禁令

經濟部核准8家中小企業 擴大投資25億元

經濟日報 / 記者林于蘅/台北即時報導

經濟部今（14）日再核准八家中小企業擴大投資約25億元，包括允坦科技、遠際公司、鎧懋科技、聯旺金屬、聚巨豐企業、門印精機、大恆資源科技、某不具名蔬菜專業公司。

經濟部指出，「中小企業加速投資行動方案」已召開28次聯審，通過143家中小企業投資超過613億元，帶來6,038個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動357家企業投資約8,724億元，創造72,260個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。

經濟部說明，允坦科技是線性傳動元件隱形冠軍銀泰科技的關係企業，專攻線性滑軌主要零件-滑塊加工製造，隨著銀泰科技因應美中貿易戰返台擴廠，允坦也將投入近4億元在台中大里工業區設立智慧化工廠、增聘52名本國人才，提高自動化生產比重。

遠際公司也為了提高產能與品質維持競爭優勢，遠際規劃投資3億元在新北市林口工業區增建智慧型廠房，以臺灣製造捲門電動機拉開通往世界的大門，將可創造42個本國工作機會。

此外，由於美中貿易戰促使主要客戶回台投資，鎧懋科技為了消化大量訂單，將投資超過1億元在台南市新吉工業區新建智慧型廠房，增設車燈與汽機車儀表板表面處理產線，預計招募30位本國人才。

聯旺金屬考量現有工廠老舊、生產動線不佳，為滿足國外客戶需求，將投資超過1億元在屏東市打造精微智慧型電鎖製造基地，新增智慧自動化機械設備，提升效能來拓展自有品牌「MAXFORT」至世界各地，可創造25個本國就業機會。

另外，某不具名蔬菜專業公司，斥資逾5億元整建台南善化與新市工業園區廠房及產線，導入智慧化配方調配與充填配置系統等新設備，並加速開拓海外市場與新產品、新事業，預計可帶來60個本國工作機會。

聚巨豐企業為達到客戶大量客製化與高精度要求，將投資超過1億元在台南新建智慧化產線，同時加速朝航太、電動汽車、電子資訊等高值化產品邁進，開拓更寬廣的國際市場，預估可創造四個本國就業機會。

門印精機則為了達成對客戶品質承諾，門印投入近2億元在高雄市大社區現址旁擴建智慧化廠房，提高汽車與醫療產品產能，可帶來42個本國工作機會。

大恆資源科技運用「廢棄物處理廢棄物」核心技術，計劃在屏南工業區內斥資逾5億元設立新產線，招募52個本國人才，將可燃性廢棄物製成衍生燃料，直接作為廠內汙泥廢棄物處理所需熱能及再生能源發電設備的燃料。

廢棄物
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

經部棄兩成口罩、2億買機台 黃士修：台灣特色社會主義

經濟部官員：若月底前疫情未控制 台廠供應鏈將大受影響

經部：2月底前新冠肺炎疫情若未控制 台廠供應鏈「慘」

經部：目前口罩製造廠徵用家數已達66家

相關新聞

徵用37家中小型口罩廠 經部估日產能增30萬片

經濟部表示，政府已徵用66家業者口罩，其中新增生產規模較小的37家業者，經部估將挹注日產能約30萬片。另外，經濟部出資新...

失業勞工子女 就學補助申請照常受理

受新冠肺炎疫情影響，各大學延後開學，但勞動部仍宣布，將按照原有時程受理失業勞工子女就學補助，自2月17日開始受理至3月20日截止。只要符合資格勞工，有就學高中職及大學子女都可申請，私立大學子女每位補助2萬4000元。勞動部表示，各大學都已開放線上繳學費，只要憑繳費證明或其他已繳費證明即可申請。

時值春耕灌溉用水需求 水利署：3月底前供水無虞

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署副署長王藝峰今（14）日表示，近日將把握這幾波鋒面報到時機進行人工增雨，跟老天爺要...

菲律賓防疫禁令自傷 雇主反映返鄉菲籍移工無法回台

菲律賓以防杜新冠肺炎為由，公告自2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、臺」等地區，引起國人反彈，且返鄉的菲籍移...

多空大贏家 新冠肺炎危機下誰脫穎而出？

新冠肺炎衝擊全球，做為世界工廠的中國，一旦經濟受衝擊，全球都難倖免，「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題，本單元將統整分析國際專家到國內科技大老，對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法，並用技術面找出疫情下的強勢族群，幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

除夕離職信讓他轉念！女鞋龍頭三代5年打下新江山

2013年的年夜飯，正值寒冬，路上人煙稀少，家家戶戶正張羅著團圓飯。

勞退新制基金大賺 台積是金雞母

攸關勞工退休金的勞動新制基金去年大賺二六七○億元，勞動基金運用局公開去年底勞退新制基金台股持股狀況，其中台積電持股比占近兩成，可說是勞退新制的最愛。

新冠肺炎高峰期勞工如何請假？一張圖搞懂

近期新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，病例數持續上升，各級學校也宣布延後開學，有的勞工要居家隔離檢疫，有的家長要請防疫照顧假...

名家觀點／科技戰疫情夾擊…五招應變

美中日前正式簽署第一階段貿易協議，但美國商務部長羅斯（Ross）於1月23日在世界經濟論壇表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。包括未來若美國零組件占產品價值逾10%的產品要出貨給華為，須先取得美國政府許可；最近又擬定在美國設計、90%以上在海外生產的產品才能得到一些豁免。

美國火星出任務 在外太空發射火箭

人類有望從火星發射火箭？美國太空總署（NASA）近日宣布，他們將要把從火星採集的礦物從火星帶回來，讓科學家鳩會直接研究火星的物質，這是人類首次在外太空發射火箭。另外，NASA也宣布了川普政府支持的登月

台幹怕回陸復工 勞動部建議：雇主要徵得勞工同意

新冠肺炎疫情持續升溫，但中國大陸部分地區陸續開工，有台幹陸續陳情不願回大陸復工，對此，勞動部今（13）日強調，現階段如有...

熱門新聞

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

蘋果驚爆電腦延遲出貨

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

陸推遲復工 我3月恐沒車賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。