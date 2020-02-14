經濟部核准8家中小企業 擴大投資25億元

經濟部今（14）日再核准八家中小企業擴大投資約25億元，包括允坦科技、遠際公司、鎧懋科技、聯旺金屬、聚巨豐企業、門印精機、大恆資源科技、某不具名蔬菜專業公司。

經濟部指出，「中小企業加速投資行動方案」已召開28次聯審，通過143家中小企業投資超過613億元，帶來6,038個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動357家企業投資約8,724億元，創造72,260個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。

經濟部說明，允坦科技是線性傳動元件隱形冠軍銀泰科技的關係企業，專攻線性滑軌主要零件-滑塊加工製造，隨著銀泰科技因應美中貿易戰返台擴廠，允坦也將投入近4億元在台中大里工業區設立智慧化工廠、增聘52名本國人才，提高自動化生產比重。

遠際公司也為了提高產能與品質維持競爭優勢，遠際規劃投資3億元在新北市林口工業區增建智慧型廠房，以臺灣製造捲門電動機拉開通往世界的大門，將可創造42個本國工作機會。

此外，由於美中貿易戰促使主要客戶回台投資，鎧懋科技為了消化大量訂單，將投資超過1億元在台南市新吉工業區新建智慧型廠房，增設車燈與汽機車儀表板表面處理產線，預計招募30位本國人才。

聯旺金屬考量現有工廠老舊、生產動線不佳，為滿足國外客戶需求，將投資超過1億元在屏東市打造精微智慧型電鎖製造基地，新增智慧自動化機械設備，提升效能來拓展自有品牌「MAXFORT」至世界各地，可創造25個本國就業機會。

另外，某不具名蔬菜專業公司，斥資逾5億元整建台南善化與新市工業園區廠房及產線，導入智慧化配方調配與充填配置系統等新設備，並加速開拓海外市場與新產品、新事業，預計可帶來60個本國工作機會。

聚巨豐企業為達到客戶大量客製化與高精度要求，將投資超過1億元在台南新建智慧化產線，同時加速朝航太、電動汽車、電子資訊等高值化產品邁進，開拓更寬廣的國際市場，預估可創造四個本國就業機會。

門印精機則為了達成對客戶品質承諾，門印投入近2億元在高雄市大社區現址旁擴建智慧化廠房，提高汽車與醫療產品產能，可帶來42個本國工作機會。

大恆資源科技運用「廢棄物處理廢棄物」核心技術，計劃在屏南工業區內斥資逾5億元設立新產線，招募52個本國人才，將可燃性廢棄物製成衍生燃料，直接作為廠內汙泥廢棄物處理所需熱能及再生能源發電設備的燃料。