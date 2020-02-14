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鼓勵企業設置托兒設施 最高可拿到300萬元補助

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

為鼓勵雇主提供友善員工托育措施，勞動部依據《性別工作平等法》第23條規定，訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，補助雇主設置員工哺（集）乳室、托兒設施或提供受僱者托兒津貼，每年分2次受理申請。今（2020）年2月29日前受理第一次經費申請。

勞動部指出，有鑒於企業設置托兒設施常受限於內外部空間及人員有限，因此與衛福部、教育部共同推動「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」職場新型態托育模式，並於2019年9月16日修法納入托兒設施補助範圍，並於去年底分區辦理4場次「職場托育新模式說明會」，推廣職場托育新模式，計有314位事業單位代表參加，事業單位對於新型態職場托育模式相當關切，會後有許多事業單位詢問相關設置細節，勞動部已推介專家諮詢入場輔導，並協助規劃。

勞動部表示，雇主申請設置托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助式教保服務中心、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第一年最高經費補助300萬元，設置後或已設置者，每年最高補助50萬元；雇主提供受僱者子女送托托兒服務機構之托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

勞動部提醒，事業單位有意申請2020年第一次經費補助之事業單位，請於2月29日前，至企業托兒與哺（集）乳室資訊網「線上申請補助專區」，填寫申請書表上傳後，並以書面列印郵寄至申請單位所在地之地方主管機關（縣市政府勞工、社會局（處）等）提出申請。如有疑問，可電洽勞動部免付費服務專線0800-085-151。今年度第2次申請預定於6月至7月15日受理，屆時企業亦可提出申請。

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