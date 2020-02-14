勞動部失業勞工子女就學補助 17日起受理申請

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各大學延後開學，但勞動部仍宣布，將按照原有時程受理失業勞工子就學補助，自2月17日開始受理至3月20日截止。只要符合資格勞工，有就學高中職及大學子女都可申請，私立大學子女每位補助24,000元。勞動部表示，各大學都已開放線上繳學費，只要憑繳費證明或其他已繳費證明即可申請。

勞動部表示，雖然各大學尚未開學，但經了解，目前各大學註冊繳費都是採線上辦理，學生只要下載繳費單就可完成繳費，不影響就學證明，因此照原定時程辦理就學補助。

勞動部表示，失業勞工子女就學補助17日起受理申請，申請資格為符合非自願離職的失業勞工，只要到受理申請起始日仍未就業，失業期間逾一個月以上（即109年1月18日前失業）並經核付失業給付者，其與配偶107年度綜合所得總額在148萬元以下，且至109年2月17日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施(方案)，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4,000元，私立高中職子女每學期補助6,000元，公立大專校院子女每學期補助13,600元，私立大專校院子女每學期補助24,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有二人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給兩成。

勞動部舉例，以同時有二個子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得24,000元再加兩成的補助，總該28,800元，2名子女合計57,600元。

由於12年國教後，高中已經免學費，勞動部表示，若已若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。