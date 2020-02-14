大戶頂肺炎疫情風險跑銀行 為了買這些標的

新冠肺炎疫情持續延燒，為了防疫大家都減少出門宅在家，外界好奇是哪些投資標的，吸引有錢人甘冒染病風險也要出門跑到銀行下單？據悉，大戶們看中的是美國大型企業、產業龍頭發行的長天期美元債券，票面利率4%到6%不等，即使行情看好、已經溢價率高，還是吸引高資產大戶不畏疫情，跑銀行換美元搶買。

包括電信業龍頭AT&T、菸草大亨菲利浦莫里斯國際公司、跨國大型科技公司惠普（HP）等等，這些標的其實已經溢價兩、三成甚至更高，票面利率雖然可以到5%、6%，但現在入手的成本換算殖利率其實已經降到3%到4%多，可是仍然吸引高資產大戶頂著肺炎疫情跑到銀行下單買進。

據指出，這些大戶「冒險」跑到銀行交易，與新台幣匯率本周來幾度升破30元關卡、重現2字頭有關，所以大戶們不怕疫情延燒登門交易，因為受限法規，交易這些海外債券，一定要臨櫃，不能線上操作，客戶要親臨銀行並簽署個別標的商品的風險預告書，理專現場協助客戶確認下單標的是否確有券源可供客戶買進等等。

畢竟這些大企業發行的投資等級債券，吸引不少法人、避險資金追捧，行情仍然看好，而趁新台幣升值之際換匯入手，若將來美元轉強，贖回還可多賺匯差，所以這些大戶精打細算，出門跑銀行投資。