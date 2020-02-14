快訊

沖繩也淪陷！女計程車司機確診感染新冠肺炎

撞上消防車釀1死4傷 拖板車司機10萬元交保

大戶頂肺炎疫情風險跑銀行 為了買這些標的

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，為了防疫大家都減少出門宅在家，外界好奇是哪些投資標的，吸引有錢人甘冒染病風險也要出門跑到銀行下單？據悉，大戶們看中的是美國大型企業、產業龍頭發行的長天期美元債券，票面利率4%到6%不等，即使行情看好、已經溢價率高，還是吸引高資產大戶不畏疫情，跑銀行換美元搶買。

包括電信業龍頭AT&T、菸草大亨菲利浦莫里斯國際公司、跨國大型科技公司惠普（HP）等等，這些標的其實已經溢價兩、三成甚至更高，票面利率雖然可以到5%、6%，但現在入手的成本換算殖利率其實已經降到3%到4%多，可是仍然吸引高資產大戶頂著肺炎疫情跑到銀行下單買進。

據指出，這些大戶「冒險」跑到銀行交易，與新台幣匯率本周來幾度升破30元關卡、重現2字頭有關，所以大戶們不怕疫情延燒登門交易，因為受限法規，交易這些海外債券，一定要臨櫃，不能線上操作，客戶要親臨銀行並簽署個別標的商品的風險預告書，理專現場協助客戶確認下單標的是否確有券源可供客戶買進等等。

畢竟這些大企業發行的投資等級債券，吸引不少法人、避險資金追捧，行情仍然看好，而趁新台幣升值之際換匯入手，若將來美元轉強，贖回還可多賺匯差，所以這些大戶精打細算，出門跑銀行投資。

疫情 新台幣 債券
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

菲律賓若拒解除「禁台令」 我擬出招反制

非新冠肺炎診斷書能開嗎？醫師：不可能！發燒別趴趴走

減緩武漢肺炎衝擊產業 黃偉哲：媒合業者紓困

高資產戶搶美元 照跑銀行

相關新聞

菲律賓防疫禁令自傷 雇主反映返鄉菲籍移工無法回台

菲律賓以防杜新冠肺炎為由，公告自2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、臺」等地區，引起國人反彈，且返鄉的菲籍移...

時值春耕灌溉用水需求 水利署：3月底前供水無虞

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署副署長王藝峰今（14）日表示，近日將把握這幾波鋒面報到時機進行人工增雨，跟老天爺要...

多空大贏家 新冠肺炎危機下誰脫穎而出？

新冠肺炎衝擊全球，做為世界工廠的中國，一旦經濟受衝擊，全球都難倖免，「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題，本單元將統整分析國際專家到國內科技大老，對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法，並用技術面找出疫情下的強勢族群，幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

失業勞工子女 就學補助申請照常受理

受新冠肺炎疫情影響，各大學延後開學，但勞動部仍宣布，將按照原有時程受理失業勞工子女就學補助，自2月17日開始受理至3月20日截止。只要符合資格勞工，有就學高中職及大學子女都可申請，私立大學子女每位補助2萬4000元。勞動部表示，各大學都已開放線上繳學費，只要憑繳費證明或其他已繳費證明即可申請。

除夕離職信讓他轉念！女鞋龍頭三代5年打下新江山

2013年的年夜飯，正值寒冬，路上人煙稀少，家家戶戶正張羅著團圓飯。

勞退新制基金大賺 台積是金雞母

攸關勞工退休金的勞動新制基金去年大賺二六七○億元，勞動基金運用局公開去年底勞退新制基金台股持股狀況，其中台積電持股比占近兩成，可說是勞退新制的最愛。

新冠肺炎高峰期勞工如何請假？一張圖搞懂

近期新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，病例數持續上升，各級學校也宣布延後開學，有的勞工要居家隔離檢疫，有的家長要請防疫照顧假...

名家觀點／科技戰疫情夾擊…五招應變

美中日前正式簽署第一階段貿易協議，但美國商務部長羅斯（Ross）於1月23日在世界經濟論壇表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。包括未來若美國零組件占產品價值逾10%的產品要出貨給華為，須先取得美國政府許可；最近又擬定在美國設計、90%以上在海外生產的產品才能得到一些豁免。

美國火星出任務 在外太空發射火箭

人類有望從火星發射火箭？美國太空總署（NASA）近日宣布，他們將要把從火星採集的礦物從火星帶回來，讓科學家鳩會直接研究火星的物質，這是人類首次在外太空發射火箭。另外，NASA也宣布了川普政府支持的登月

台幹怕回陸復工 勞動部建議：雇主要徵得勞工同意

新冠肺炎疫情持續升溫，但中國大陸部分地區陸續開工，有台幹陸續陳情不願回大陸復工，對此，勞動部今（13）日強調，現階段如有...

熱門新聞

蘋果驚爆電腦延遲出貨

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

又延後！湖北省通告 企業最快2月21日才能復工

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

振興觀光刺激經濟 觀光局下半年砸25億元補助國旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。