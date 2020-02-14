教育新創20+募集啟動 幫助更多創新者成功

親子天下與國發會今年2月合作發動「教育新創20+」甄選，希望找到 20家已具有商業模式和產品，亟需規模化、擴大海內外市場的教育新創企業提供關鍵資源，包含與台大創創中心合作提供6個月完整商業策略、市場輔導、業師個別團隊輔導、資金或商務媒合，及到倫敦、新加坡等國際商拓補助。

親子天下自2017年起，連續三年舉辦「教育創新100」甄選，募集有創新思維的體制內外教育工作者、新創企業、非營利組織，實驗學校等，三年來累積超過千件的創新行動者資料庫，從中挑選出359位優秀的入選夥伴，透過線上到線下的連結，跨界跨域交流，建造教育創新生態圈，讓更好的教育來得更快。

親子天下今年開始將深耕轉型教育創新100專案，分別深入耕耘實驗學校、聚焦教育的新創企業、非營利組織等不同的需求；首先聚焦的是教育新創企業的國際鏈結與商拓輔導。

教育新創20+甄選自2月12日起開放線上報名至3月12日17時截止，邀請產品與服務以教育為核心的新創企業來參加徵選，評選將會邀請產業圈、創投圈及學界代表，共同組成的專業評選團進行書審及面試，從「整體規劃」、「市場潛力」、「團隊執行」三大面向進行評比，結果將在4月21日公告。

為幫助團隊鏈結國際，入選的20組團隊中，親子天下將特別補助其中10組團隊赴英國倫敦（EdTECH X Summit）及新加坡（EduTECH Asia）參加國際級的科技教育盛會，海外參展除可以第一手掌握國際最新教育趨勢，同時串聯全球教育資源、人脈、商拓機會。

親子天下將全額贊助入選團隊每家1名來回機票、住宿、參展門票，並設立台灣館，行前也會請專業團隊提供培訓並安排當地商拓媒合，希望將台灣團隊的新創能量帶到國際舞台發光發亮。