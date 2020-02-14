時值春耕灌溉用水需求 水利署：3月底前供水無虞

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署副署長王藝峰今（14）日表示，近日將把握這幾波鋒面報到時機進行人工增雨，跟老天爺要雨。此外，儘管目前根據水情會議評估，3月底前應供水無虞，但近來氣候變遷，梅雨鋒面何時報到較難掌握，此時又正值枯水期，但目前卻已進入整田、育苗的春耕期，農田用水應節約。

王藝峰指出，隨著時序漸入春季，降雨機會將愈來愈多，水利署已與氣象局及國防部空軍單位建立了完整的合作機制，只要合適增雨的條件出現，人工增雨作業團隊就會機動進行作業，為水庫挹注更多蓄容。

王藝峰進一步指出，目前正值枯水期，只要沒有下雨，水庫的蓄水率就會一天比一天少，但各地的春耕作業已從2月初陸續啟動，又加上近年來受到氣候變遷影響，梅雨的報到時間愈來愈難捉摸，需要更持續密切關注各集水區的降雨情形，嚴密地監控各水庫蓄水率。

因此，儘管目前全台雖無明顯旱象，水利署仍積極把握鋒面報到時機，進行地面人工增雨作業，希望能更進一步增加降雨。

王藝峰表示，目前全台各水庫蓄水率都達五成以上，初估3月底前供水無虞。

其中，翡翠水庫更達八成五以上，石門水庫也有七成，寶山水庫亦有七成，南部的曾文和烏山頭水庫的蓄水量也達3億噸，中部的日月潭水庫蓄水率也達八成，其餘的中部水庫也多達六成。