快訊

「去殖民」最後一步？西非國家為何要換新貨幣？

進醫院不戴口罩遭保全攔下 中年男打給警察告狀咆嘯

時值春耕灌溉用水需求 水利署：3月底前供水無虞

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署副署長王藝峰今（14）日表示，近日將把握這幾波鋒面報到時機進行人工增雨，跟老天爺要雨。此外，儘管目前根據水情會議評估，3月底前應供水無虞，但近來氣候變遷，梅雨鋒面何時報到較難掌握，此時又正值枯水期，但目前卻已進入整田、育苗的春耕期，農田用水應節約。

王藝峰指出，隨著時序漸入春季，降雨機會將愈來愈多，水利署已與氣象局及國防部空軍單位建立了完整的合作機制，只要合適增雨的條件出現，人工增雨作業團隊就會機動進行作業，為水庫挹注更多蓄容。

王藝峰進一步指出，目前正值枯水期，只要沒有下雨，水庫的蓄水率就會一天比一天少，但各地的春耕作業已從2月初陸續啟動，又加上近年來受到氣候變遷影響，梅雨的報到時間愈來愈難捉摸，需要更持續密切關注各集水區的降雨情形，嚴密地監控各水庫蓄水率。

因此，儘管目前全台雖無明顯旱象，水利署仍積極把握鋒面報到時機，進行地面人工增雨作業，希望能更進一步增加降雨。

王藝峰表示，目前全台各水庫蓄水率都達五成以上，初估3月底前供水無虞。

其中，翡翠水庫更達八成五以上，石門水庫也有七成，寶山水庫亦有七成，南部的曾文和烏山頭水庫的蓄水量也達3億噸，中部的日月潭水庫蓄水率也達八成，其餘的中部水庫也多達六成。

石門水庫 水利署 梅雨
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

曾文、烏山頭水庫 目前蓄水率54% 春耕灌溉順利

鋒面報到多座南北水庫人工增雨 石門水庫集水區進帳

鋒面帶雨來了 水利署趁機人工增雨挹注水庫

向老天爺多要一點水 曾文等4水庫下午啟動人工增雨

相關新聞

菲律賓防疫禁令自傷 雇主反映返鄉菲籍移工無法回台

菲律賓以防杜新冠肺炎為由，公告自2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、臺」等地區，引起國人反彈，且返鄉的菲籍移...

除夕離職信讓他轉念！女鞋龍頭三代5年打下新江山

2013年的年夜飯，正值寒冬，路上人煙稀少，家家戶戶正張羅著團圓飯。

多空大贏家 新冠肺炎危機下誰脫穎而出？

新冠肺炎衝擊全球，做為世界工廠的中國，一旦經濟受衝擊，全球都難倖免，「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題，本單元將統整分析國際專家到國內科技大老，對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法，並用技術面找出疫情下的強勢族群，幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

勞退新制基金大賺 台積是金雞母

攸關勞工退休金的勞動新制基金去年大賺二六七○億元，勞動基金運用局公開去年底勞退新制基金台股持股狀況，其中台積電持股比占近兩成，可說是勞退新制的最愛。

新冠肺炎高峰期勞工如何請假？一張圖搞懂

近期新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，病例數持續上升，各級學校也宣布延後開學，有的勞工要居家隔離檢疫，有的家長要請防疫照顧假...

期限到月底 夜市券還有454萬餘張沒用

經濟部去年底配合交通部「擴大國旅秋冬遊」旅遊補助方案，發送200元夜市抵用券，使用期限只到本月底，但經濟部統計，發出的1000多萬張夜市券中，仍有454萬張未使用回收，呼籲民眾趕快消費以免逾期作廢，並在目前受疫情影響低迷景氣中，帶動一波消費潮。

名家觀點／科技戰疫情夾擊…五招應變

美中日前正式簽署第一階段貿易協議，但美國商務部長羅斯（Ross）於1月23日在世界經濟論壇表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。包括未來若美國零組件占產品價值逾10%的產品要出貨給華為，須先取得美國政府許可；最近又擬定在美國設計、90%以上在海外生產的產品才能得到一些豁免。

美國火星出任務 在外太空發射火箭

人類有望從火星發射火箭？美國太空總署（NASA）近日宣布，他們將要把從火星採集的礦物從火星帶回來，讓科學家鳩會直接研究火星的物質，這是人類首次在外太空發射火箭。另外，NASA也宣布了川普政府支持的登月

台幹怕回陸復工 勞動部建議：雇主要徵得勞工同意

新冠肺炎疫情持續升溫，但中國大陸部分地區陸續開工，有台幹陸續陳情不願回大陸復工，對此，勞動部今（13）日強調，現階段如有...

熱門新聞

蘋果驚爆電腦延遲出貨

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

又延後！湖北省通告 企業最快2月21日才能復工

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

振興觀光刺激經濟 觀光局下半年砸25億元補助國旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。