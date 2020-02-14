菲律賓防疫禁令自傷 雇主反映返鄉菲籍移工無法回台

菲律賓以防杜新冠肺炎為由，公告自2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、臺」等地區，引起國人反彈，且返鄉的菲籍移工如果因此無法回台，將影響雇主權益，彰化縣政府勞工處建議，雇主可向勞動部申請所雇菲籍移工再入國許可，或是向勞動部申請廢止所雇名移工的聘僱許可後，再依規定申請遞補其他國家新移工。

彰化縣政府統計，彰化縣菲籍移工目前約有5973人，約佔本縣移工總人數10%，多屬產業類移工，當菲律賓宣布這項政策後，引 雇請菲律賓籍移工雇主的困擾，擔心權益受損，縣政府勞工處即接獲不少雇主詢問，希望尋得協助。

縣府勞工處表示，如雇主所聘僱的菲籍移工因返鄉探親，無法於重入國許可期限內返臺者，得向勞動部申請該名菲籍移工再入國許可，或是向勞動部申請廢止該名移工的聘僱許可後，再依規定申請遞補其他國家新移工。

勞工處指出，若是菲籍移工近期因聘僱期滿、提前解約或其他原因須出境返國者，卻因航班取消或調整，致菲籍移工無法如期出國，得檢附原訂機票紀錄等佐證資料，向勞動部提出說明，但雇主仍應儘速安排菲籍移工搭乘非臺籍航空公司班機或改由第三地轉機返國，並善盡移工出國前生活管理照顧責任；至於已辦理菲籍移工招募許可，卻因上述禁令無法於許可效期內引進菲籍移工者，得向勞動部申請延長引進效期3個月。

勞工處提醒，如雇主因菲律賓前述禁令，無法依規定辦理菲籍移工聘僱管理作業，是屬於不可歸責於雇主的情況，勞動部已規劃相關因應措施，相關資訊可至彰化縣政府勞工處網頁（業務專區-勞動權益專區-武漢肺炎勞動權益專區）下載，或可撥打彰化縣政府移工聘僱諮詢專線0800-808808，或勞動部0800-085151等免付費電話洽詢。