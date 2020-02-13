經濟部：紓困酷碰折扣規劃和國民旅遊方案合作

行政院拍版將由經濟部規劃新冠肺炎（武漢肺炎）紓困的「酷碰折扣優惠」，經濟部中小企業處指出，不會是「券」的概念，而是採「消費享折扣」的形式，並應行政院指示，將和交通部「國民旅遊方案」搭配，為擴大使用範圍，可能放寬非住宿、僅一日遊的民眾也能使用，適用範圍包括夜市、餐飲業和商圈等，電子與紙本憑證並行。

中小企業處表示，參考去年下半年與行動支付業者合作的「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」，與「夜市抵用券」等案例，初步朝向「電子酷碰」方向規劃，但不需要綁任何行動支付，且可消費後現場抵用。

官員指出，會在哪種平台領取、以什麼方式使用、每人上限多少額度等細節，都在加緊討論中，不過目前朝向「消費者領取後使用」方向，而非業者發放，領取方式則傾向手機歸戶，也可列印出來在沒有數位化的商家使用，並擬統一訂定所有商家的折扣數，設定個人折扣額度，而非消費滿額才折扣。

由於交通部觀光局也將規劃觀光旅遊紓困方案，行政院希望「酷碰折扣優惠」可以和「國民旅遊方案」搭配，官員說，為了方便擴大使用，會給予民眾更多彈性，不需一定要住宿，僅參加一日遊也可以使用，具體使用資格定義仍要再研議。