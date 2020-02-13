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疫情衝擊藝文產業 文化部研議紓困措施

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

為因應武漢肺炎影響，文化部鄭麗君今（13）日表示，為避免藝文產業受疫情衝擊，減緩成長動能，短期紓困除了會將受衝擊藝文產業納入貸款補貼方案，並訂定紓困補助要點之外；短期紓困後，文化部將續推中長期振興措施，包括加速投融資、鼓勵藝文消費、加速國際化布局等，以期維持成長動能。

鄭麗君指出，藝文產業因疫情導致藝文消費減少，其衝擊樣態，包括表演藝術、傳統藝術演出取消、延期及退票，視覺藝術及工藝產業受影響，以及出版業及書店損失、電影票房及影視製作損失、流行音樂展演受影響、國內外展會延期，也有微型及小型文創業發生周轉及營運困難等。

鄭麗君表示，文化部短期紓困需求及作為，第一，受衝擊之藝文產業納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供還款展延及貸款利息補貼；第二，由文化部針對受衝擊之藝文產業訂定紓困補助作業要點，就受疫情影響發生重大損害、無法負擔之損失或發生營運困難之文化藝術事業、團體及個人，給予特別補助；第三，文化部將爭取將藝文消費納入抵用券適用範圍。

行政院院會13日討論內需、觀光及運輸、農業產業之紓困方案，鄭麗君會中也補充說明藝文產業受疫情衝擊之樣態，並提出藝文產業短期紓困及中長期振興需求，建請納入移緩濟急及後續特別預算支應項目。

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