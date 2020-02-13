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台幹怕回陸復工 勞動部建議：雇主要徵得勞工同意

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
新冠肺炎疫情持續升溫，但中國大陸部分地區陸續開工，有台幹陸續陳情不願回大陸復工。 圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情持續升溫，但中國大陸部分地區陸續開工，有台幹陸續陳情不願回大陸復工，對此，勞動部今（13）日強調，現階段如有必要指派勞工至中國大陸（包含港澳）工作，必須提供足夠防護，並且要徵得勞工同意。若雇主強行要求赴陸，勞工可提請勞資爭議調解。

勞動部強烈呼籲雇主，新冠肺炎疫情進入高峰期，「將心比心」，不宜強制勞工前往大陸復工，建議現階段盡可能少派員工赴陸，若員工對於公司提供安全防護有任何質疑，都要溝通說明。

民眾黨立委賴香伶辦公室近期接獲陳情，有台幹擔憂疫情不想回大陸復工，卻遭雇主要求簽「同意配合工作任務出差或派駐」等赴陸同意書，若不簽恐遭雇主刁難、甚至解僱。賴香伶說，越來愈多台幹都不想回大陸復工。

勞動部表示，勞動部職安署已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，雇主須提供口罩、工作場所消毒等措施，若工作場所在醫院，雇主須提供防護等級要更高，若雇主未提供防護措施，將處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，勞工可拒絕前往。

官員強調，雇主若無提供足夠防護，卻一昧要求員工簽同意書，並不符合職業安全衛生法規。勞動部表示，所謂防護措施，至少要做到上述指引之項目。

不過，若雇主認為已提供足夠安全防護，但勞工仍有疑慮或生心恐懼不願回陸復工，對此，勞動部建議雇主「將心比心」，只要勞工有安全疑慮，都要說明溝通。如果雇主強行要求員工赴陸，勞工可向所在縣市提出勞資爭議調解。

勞動部表示，雇主若強行勞工赴陸復工或出差，致勞工染病等權益損害，勞工得以終止勞動契約，雇主要給付資遣費。

因中國大陸旅遊警示已調升為不宜前往的「紅色」，勞動部建議，現階段能不派員工去大陸就不要派，可改採視訊或電傳等方式維持營運，或與勞工協調工作內容及工作地點，並照付工資。

勞動部表示，現階段若要指派員工赴陸復工，能少派就要少派，並且提供足夠防護，並應徵得勞工同意；勞動部建議雇主應評估勞工個人狀況，避免指派有慢性肺病、心血管疾病勞工前往。若雇主未提供足夠防護，勞工得拒絕前往。

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