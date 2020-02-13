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經部擬推「酷碰折扣優惠」比照信用卡折％數刺激消費

經濟日報 / 記者林于蘅/台北即時報導

為了振興民間消費，經濟部規劃在疫情結束後推出「酷碰折扣優惠」方案，預計以電子支付實施，比照信用卡消費的方式，折扣固定％數，以刺激多次消費，並設有個人最高的折滿金額上限，但目前額度未定。

經濟部說明，目前該方案預計經費為20億元，須待疫情指揮中心解除防疫工作後才會實施，規劃透過電子支付實施，以同步推進數位轉型。

官員指出，不同於先前夜市券的固定面額，「酷碰折扣優惠」將採以類信用卡消費的折扣邏輯，包括消費滿額折扣、折扣％數的金額上限的方式，刺激多次消費，甚至店家也可以加碼釋出折扣，衝高金額。

官員表示，目前規劃夜市、餐飲、商圈等商家，結合觀光局國旅的方案推行，但不一定要出外縣市，也不打算納入飯店的消費折扣，而主要聚焦在零售餐飲等經濟部中小企業處主管範圍。

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