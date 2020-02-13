2019全球光電產值4,630億美元 台灣佔10%

第25 屆國際光電協會年會（ IOA Meet ing） 在2 月初美西光電展期間順利舉辦。來自美國、加拿大、日本、台灣、韓國、法國、德國、瑞士、蘇格蘭、荷蘭、芬蘭、比利時等十餘國家的光電協會在舊金山群聚一堂， 分享各自國家的光電市場資訊。

IOA 年會最早於1996 年由台灣PIDA、美國OIDA、日本OITDA、蘇格蘭SOA 等四個創始會員國所發起，每年分別在北美、亞太、歐洲輪流舉辦，迄今已經成為全球十幾個光電產業協會的交流平台。

作為今年主辦單位的美國OSA（ Opt ical Society of Amer ican）整合了各國所分享的資訊，統計出2019 年全球光電產業總產值達到4,630億美元， 呈現了-2%的負成長。

美國OSA 表示，2019 年受到經濟景氣的影響，顯示面板、消費性影像產品、工具機、照明、太陽能等光電產品的產值皆呈現下跌態勢。但通訊、生命科學、保全等光電應用產值卻逆勢成長，其中通訊、保全有兩位數字的成長。

光電協進會向大會報告台灣2019 年整體光電產值有463 億美元，負成長5%， 其中除了精密光學能維持4%的成長之外， 其他如顯示面板、太陽光電、LED 與照明等產值皆呈現下跌態勢，其因素有中國大陸產業的崛起，以及中美貿易爭端所引發的經濟不確定性。

光電協進會指出，2019 年台灣精密光學產值達到870 億台幣（ 29億美元）， 交出成長的成績單， 肇因於手機鏡頭數目的增加。預估2020 年三鏡頭手機的比例繼續提升， 全球手機用的照相模組需求量會從2019 年的22 億顆成長到32億顆， 所以今年精密光學產值的成長是比較令人有信心的。

此外自駕車的風潮、醫療照護的普及、5G 通訊的佈建、新興顯示技術的發展， 例如Micro LED， 以及綠能持續的需求等應用，都會支持光電產值於不墜。

當然，武漢肺炎疫情的確讓2020 年的景氣蒙上陰影， 這是持續要注目的課題。日本IOTDA 表示，IOA 會議舉辦25 年以來，光學、光電、電光、材料等相關產業已經對人類社會與經濟產生多層面的影響。然而全球光電產業已往多元性的方向發展，如何再推動下一波產業的發展，這都是值得深思與討論。