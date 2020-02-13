經濟部160億元紓困 25億元供業者租金、薪水貸款補貼

經濟部初步提案160億元「度難關、拚經濟」方案，紓困振興受疫情衝擊產業，分別規劃100億元作為信保基金專款，提供千億融資額度，25億元作為貸款利息補貼，20億元為酷碰折扣優惠方案，最後15億元提供業者人才培育、數位轉型、拓銷廣宣及環境改善等相關工作。

經濟部官員指出，初步規劃有三種貸款利息補貼方式，合計經費為25億元。包括一、舊有貸款可申請展延期限，降低業者每期本金及利息的還款壓力，二、新增貸款利率補貼1.06%，限期一年，每家業者上限22萬元，三、提供租金、薪水等營運資金利率補貼1.095%，限期六個月，每家上限為5.5萬元。

官員表示，經濟部會協助業者與銀行協商，在這段期間內，協調將舊有的資金貸款期限展延，例如原先預計三年內還完的款項可延長為六年，稀釋每期的利息壓力；而疫情結束後，相關受到衝擊的產業若要振興投資，其新增貸款也可以獲得1.06%的利率補貼。

至於疫情期間，若企業在營運上遭遇租金、薪水等財務困難，須向銀行貸款時，經濟部也能提供中華郵政儲金二年期定存利率1.095%基準的利率補貼，為期六個月，以紓解業者的財務壓力。

經濟部官員說明，信保基金100億元專款將可創造1,000億融資保證額度；一般而言，信保基金的1塊錢，可以擴大作為10塊錢的保證效果，如果這波疫情的產業振興方案能順利爭取到100億元的信保專款，就可以協助中小企業在疫情結束後擴大投資。

官員並指出，後續在子法中會明定可申請利息補貼的業者門檻，並非所有業者貸款都能享有，會視後續疫情發展的狀況而定；若依照SARS期間的判定，符合標準的業者為「營業額下滑30%的中小企業」，但不會特地限制產業別。

官員說明，經濟部中小企業信保基金用途是補充中小企業向銀行借錢時，其擔保品不夠的狀況下，可用信保基金來幫他作保，假設企業融資1,000萬元，銀行通常會要求1,000萬元的房屋、土地或機器設備作為抵押，但多數中小企業並沒有這麼多資源，信保基金便可提供補充，平均保證成數約是七五成至八成。

至於振興消費的「酷碰折扣優惠」方案，預計經費為20億元，須待疫情指揮中心解除防疫工作後才會實施，規劃以「滿額折扣」的方式刺激多次消費，透過電子支付實施以推進數位轉型。

最後15億元會綜合提供業者人才培訓、數位轉型、拓銷廣宣及環境改善等相關工作，協助夜市、商圈等零售業者將產品推上電商平台、外送服務平台。