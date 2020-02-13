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經濟部根留台灣方案 核准虎山實業逾12億元投資

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部今（13）日召開「根留台灣企業加速投資行動方案」聯審會議，核准全球最大車用門把製造商虎山實業逾12億元擴大投資台灣。經濟部表示，方案推出以來，累計至今已有44家根留台灣企業響應，總投資金額超過950億元，可帶來7,039個本國就業機會。

經濟部指出，目前投資台灣三大方案已帶動349家企業投資約8,699億元，預估創造71,953個本國就業機會，後續仍有超過80家企業排隊待審。

最新通過的虎山實業，是台灣車用把手及鏡頭的隱形冠軍，為了在轉單效益下搶得先機，將於新北市瑞芳工業區投入逾12億元新建第五座生產基地，導入自動化產線，可創造152名本國就業機會。

經濟部說明，美中貿易戰牽動各大產業鏈重組，東陽實業、堤維西在去年通過台商回台方案擴大投資分散風險，已帶動相關供應鏈多家大中小型企業陸續投資轉型，迎接汽車走向智慧、安全、節能的新商機。

經濟部分析，台灣汽車零組件產業堅強的製造實力，早已深受國際肯定，長期掌控全球高級車用零件供應，出口平均單價逐年攀升；近年來廠商緊扣全球市場趨勢及脈動，運用台灣資通訊與半導體產業優勢，跨領域整合傳統汽車零組件技術，不斷精進產品價值，在保險桿、車燈等零組件的市占率皆獨佔全球鰲頭。

虎山實業深耕台灣近40年，積極投入研發、取得專利，提高車門把手附加價值，以超過一萬款高品質車門把稱霸海外近25%市占率，包辦西歐、北美、日本各大車系，連賓士、凱迪拉克高級房車也少不了它。

近年推出獨步全球AM市場的無線感應車門把手、結合鏡頭的倒車顯影設備，擁有CAPA、NSF認證與美、日等國專利而大幅提升傳統車門把手附加價值，取得世界最大卡車製造商 PACCAR與北美多家知名售後服務零件供應商訂單。這次虎山透過擴大投資強化車用電子研發能量、逐年擴增智慧化產線，將「黑手變金手」，可望開創下一波成長動能。

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