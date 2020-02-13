油價可望連五降 估下周汽油再降0.1元
新冠肺炎(武漢肺炎)疫情仍未見改善，導致國內油價已連續四周調降。依照浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.1、0.2元。
本周汽、柴油已經大降1元，油價創一年多的新低，目前新冠肺炎疫情持續擴散，嚴重打擊市場信心，市場擔心恐將削弱全球需求成長。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.1、0.2元。
若以本周中油油價來估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.3元、超級柴油每公升22.5元。
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