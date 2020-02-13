抗疫紓困 行政院匡列逾600億元特別預算

行政院長蘇貞昌今（13）日指出，針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情紓困方案，要秉持雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建四大元。據悉，行政院將於20日院會提出特別條例因應，並匡列特別預算超過新台幣600億元，皆為期一年，以趕上立法院開議前送審。

蘇揆今日於行政院會中，聽取交通部、經濟部、農委會、衛福部與國發會等部會，針對新冠肺炎疫情的現況評估、紓困與振興方案等報告。蘇揆表示，主計總處預測今年GDP成長率仍可維持2.37％左右，但國內產業受衝擊在所難免，因此政府已提出第一波紓困方案。

蘇揆表示，從SARS經驗，受衝擊業別為餐飲、零售、觀光、運輸、製造業，但政府將要加以紓困、振興者，就包含內需型產業（餐飲、零售、商場商圈、夜市、傳統市場、會展業等）、農業、觀光及運輸業等，後續包含勞動部門、文化部門（電影娛樂業、藝文展演等）、製造業等。

蘇揆指出，各部會提紓困方案時應秉持雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建四大原則，各部會在辦理紓困業務時，若有急迫經費需求，除了可就既有預算「移緩濟急」，或依災害防救法規定辦理，並要讓業者們了解政府對產業的照顧，只有更多，絕不會短少。

蘇揆表示，為有效防治疫情蔓延，並考量對國內經濟、社會長期衝擊，並籌措中央與地方政府所需經費，蘇揆指示秘書長李孟諺協調財主機關，召集各部會研擬訂定應變及紓困特別條例，並於20的院會提出。