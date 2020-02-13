夜市抵用券 還有400多萬張沒用

經濟部去年底配合交通部「擴大國旅秋冬遊」旅遊補助方案，發送200元夜市抵用券，使用期限只到本月底，但經濟部統計，發出的一千多萬張夜市券中，仍有454萬張未使用回收，呼籲民眾趕快消費以免逾期作廢，並在目前受疫情影響低迷景氣中，帶動一波消費潮，

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，旅宿業者發放夜市券已在1月31日截止，全台夜市抵用券發放數1,032萬張，至今回收578萬張，帶動8億6千多萬元商機，尤其在南部及東部等重點區域，創造可觀的旅遊住宿及消費效益。由於夜市券使用期限到2月底，呼籲手上仍有夜市券民眾盡快在月底前消費。

至於為何仍有454餘萬張未使用?官員表示，因為夜市券有限區使用，很多民眾若在旅遊途中未消費，回到原居住地就無法使用；夜市券並未記名，民眾仍可轉送當地親友使用。

經濟部統計，夜市券回收率最高前五名夜市依序是花蓮東大門夜市、高雄六合夜市、臺南花園夜市、臺中逢甲觀光夜市及嘉義市文化路夜市。

經濟部表示，為了搶攻民眾手中尚未使用的夜市券億元商機而各出奇招，如在夜市入口處懸掛明顯使用布條或電子看板，讓民眾一眼就可以辨認適用夜市券。

部分攤商提供使用夜市券優惠促銷，如使用滿佰送飲料或小菜、一次使用四張即可享打8折優惠或是份量加大等，吸引民眾前來加碼使用夜市券，刺激額外消費。