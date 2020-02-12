鎖定服務業　經濟部擬參考夜市券發放振興抵用券

行政院明（13）日將召開院會，預計通過交通、經濟與農業相關之多項紓困措施與振興方案，以因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情帶來的衝擊。其中，經濟部擬定「振興抵用券」，參考去年的夜市券經驗，並鎖定服務業（如夜市、商圈等）為使用範圍。

為因應新冠肺炎對產業造成的衝擊，行政院近來連日密集召開跨部會會議，研商紓困、振興措施、特別條例訂定等議題，並預計在13日院會中，通過交通部、經濟部、農委會等部會所提之紓困、振興方案。

據了解，針對經濟部分，經濟部就五大項內需服務業，包含餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等進行盤點，在詢問業者並了解實際影響及衝擊後，提出措施以協助服務業度過難關，政府除提供融資協助外，也在疫情期間提供數位轉型、環境優化及人才培育等協助。

而經濟部將透過上述措施，讓這些受疫情影響的店家，可以蓄積能量、提升品質；在疫情結束後，政府將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費者，並透過振興抵用券等相關措施刺激消費。

據悉，為經濟部所擬訂之措施，針對受影響的五大項內需服務業，預計提出整體規模超過新台幣100億元的經費，以表現政府力挺服務產業及中小企業的決心。經濟部評估，疫情期間，民眾會因為疫情而減少外出或取消活動的情況。

據悉，經濟部也研擬透過抵用券等相關手段來刺激消費、振興產業，此類抵用券作法，是吸取去年度夜市券的成功經驗，加以擴大調整，至於使用範圍，目前規劃為服務業（如夜市、商圈等），使用方式，則如同夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用。

據了解，本次經濟部擬定的振興抵用券措施，與過去曾經發行的的消費券，可直接當作現金的使用模式不同，最大差別，在於希望能發揮抵用券可以帶動消費，創造額外的效益。